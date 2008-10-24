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    24 октября 2008

    Системная плата ASUS P5N7A-VM поддерживает DirectX 10, Hybrid SLI, CUDA и PhysX:

    23:24

    MCRES Micro Revision 2 — резервуар Swiftech для построения СВО обеспеченными энтузиастами:

    23:21

    Kama Angle — кулер Scythe весьма необычной формы :

    22:36

    Apple начала тестирование Mac OS X 10.5.6 :

    21:08

    Silicon Power LuxMini 910 — 32 ГБ в USB-накопителе:

    20:26

    NVIDIA: чипсет GeForce 9400M может больше, чем говорит Apple :

    19:23

    Внимание, внеочередное обновление для ОС Microsoft Windows:

    19:07

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.0.1:

    17:10

    Cuplex xt — водоблок aqua computer класса hi-end для процессоров Core i7:

    17:02

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.1 Build 1273:

    16:45

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.5.0.3 Beta:

    16:20

    ASUS представила свою самую быструю игровую системную плату ROG Rampage II Extreme :

    15:58

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.196a1383:

    15:55

    Утилиты: WinMerge v.2.11.1.6 (Exp):

    15:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.7:

    15:05

    NVIDIA готовит GeForce 9400M для нетбуков и рассчитывает на 30% рынка интегрированных GPU:

    15:00

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6157:

    14:40

    У Toshiba готов 40-нм техпроцесс, но готова ли к нему Sony?:

    14:27

    Утилиты: GoodSync v.7.5.2:

    14:15

    A-DATA выпускает игровую память DDR2-800G:

    14:06

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.55:

    13:50

    Монитор NEC MultiSync P221W: компромисс между бюджетной ценой и профессиональными возможностями:

    13:46

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.8.2.0.334:

    13:25

    Фоторамка Parrot Specchio — французский минимализм и поддержка Wi-Fi :

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.10.21:

    13:00

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.41 Beta:

    12:35

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.72:

    12:10

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.5.1:

    11:45

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.38:

    11:20

    Все ли Radeon HD 4830 имеют одинаковое количество шейдерных блоков?:

    11:11

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.02:

    10:55

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.1.0.0:

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.3:

    10:05

    Графика: Blender v.2.48a:

    09:40

    Резервное копирование: JaBack v.8.09:

    09:15

    Intel выводит с рынка большинство 65-нм моделей Xeon :

    09:04

    Медиаплееры: MPlayer (2008-10-23):

    08:50

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.1.0.21:

    08:251

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 октября):

    08:00

    Pomera DM10 — складная клавиатура с VGA-дисплеем для создания заметок:

    00:52

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