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    14 октября 2008

    OpenOffice.org 3.0 для Mac поддерживает VBA :

    19:50

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Alpha 4.0:

    17:10

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.3:

    16:45

    Установщики: NSIS v.2.40:

    16:20

    Безопасность: WinPatrol v.15.9.2008.5:

    15:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.4 Beta:

    15:30

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.32:

    15:05

    Acer Aspire X3200: компактный десктоп на трехъядерном процессоре AMD Phenom X3:

    14:55

    Внешний накопитель LaCie 5big Network может хранить до 7,5 ТБ информации на RAID-массиве :

    14:55

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.5 Build 1296 Beta:

    14:40

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.10 Beta:

    14:15

    AXIOMTEK EP850 — мощный одноплатный компьютер, оборудуемый памятью DDR3:

    13:57

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.5.0.2 Beta:

    13:50

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.20a:

    13:25

    Утилиты: GoodSync v.7.5.1:

    13:00

    Софт для сотовых: Floola v.3.7.0:

    12:35

    Конструкторы SMSC объединили в одной микросхеме картовод и концентратор USB 2.0:

    12:15

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.4:

    12:10

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.6 RC1:

    11:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4941:

    11:20

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.46:

    10:55

    Антимонопольное расследование в отношении AMD и NVIDIA прекращено:

    10:46

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 53:

    10:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.52:

    10:05

    Ассортимент Averatec пополнился 18,4-дюймовым моноблочным ПК на процессоре Intel Atom:

    09:58

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 14\10\2008:

    09:40

    Утилиты: Daphne v.1.37:

    09:15

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.2.0:

    08:50

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.386:

    08:25

    Новый сверхлегкий ноутбук Fujitsu работает от батареи более 10 часов:

    08:10

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.1 Build 1002:

    08:00

    Patriot Memory предлагает 32 и 64-ГБ SSD-накопители LITE для ASUS Eee PC :

    01:38

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