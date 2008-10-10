  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 октября 2008

    Новые быстродействующие SSD Samsung предназначены для серверов:

    23:55

    Onkyo выпустила беспроводные наушники для iPod :

    23:25

    Apple признала наличие проблем в видеоадаптерах NVIDIA ноутбуков MacBook Pro :

    21:31

    Micron Technology закрывает фабрику по выпуску флэш-памяти NAND:

    19:23

    Apple выпустила Security Update 2008-007 :

    18:44

    Карта расширения SolarExpress PDA II помогает превратить КПК в инструмент сбора и анализа данных :

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.3.0.2:

    17:35

    Новинка Adder позволяет разнести системный блок и монитор на 50 метров:

    17:28

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.50:

    17:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.3 Build 2548:

    16:45

    SSD-накопитель Ao-LAB оборудован не только USB, но и eSATA-разъемом с питанием:

    16:44

    Запись: FinalBurner Free v.2.5.0.139:

    16:20

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.18.2:

    15:55

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.16:

    15:30

    Графика: Photoscape v.3.2:

    15:05

    Веб-браузеры: GooglePreviewIE v.1.4:

    14:40

    В Chartered полагают, что шаг, предпринятый AMD, поможет переходу отрасли на 32-нм техпроцесс:

    14:33

    Cognitive Technologies представляет Систему автоматического анализа и сравнения текстов:

    14:27

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.10.09:

    14:15

    Radiospire Networks продемонстрировала работу чипсета для WirelessHD со скоростью 1,6 Гбит/с:

    14:11

    Конвертеры: Free CD to MP3 Converter v.2.5:

    13:50

    Fujitsu представила настольный ПК, стилизованный по проигрыватель DVD:

    13:48

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 52:

    13:25

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.2 Beta:

    13:00

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.15:

    12:35

    Утилиты: doPDF v.6.1.276:

    12:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.05 Hotfix 4:

    11:45

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 110:

    11:20

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.1 Build 1008:

    10:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.92:

    10:30

    Verbatim намерена первой начать продажи носителей 8х DVD+R DL с поддержкой LightScribe:

    10:20

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.6.2:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.19:

    09:40

    TG Sambo оснащает моноблочный неттоп 18,4-дюймовым дисплеем:

    09:37

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (eSATA):

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 октября):

    08:00

    Tecra R10 — ноутбук премиум-класса в линейке Portégé, а также еще три новинки Toshiba :

    00:43

    Фото нетбука MSI Wind U120:

    00:14

    Apple получила патент на Dock :

    00:11

    Выход процессоров и платформ Intel Core i7 может состояться уже на следующей неделе:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018