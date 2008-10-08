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    8 октября 2008

    Lascala LC12-120 и Petit PT09-120 — компактные корпуса-новинки SilverStone:

    23:03

    Digital Foci выпустила фоторамку Image Moments 6 с LED-подсветкой:

    21:441

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.1 Beta:

    18:10

    У Intel есть «серьезные вопросы» относительно плана AMD:

    18:08

    Bravo EX620 — еще один ноутбук MSI для получения удовольствия от аудио и видеоконтента :

    17:54

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.4:

    17:45

    Toshiba выпустила эксклюзивный «идеальный ноутбук» Satellite E105:

    17:25

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.17:

    17:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Final:

    16:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4445:

    16:30

    Silicon Power предлагает для ASUS Eee PC SSD-накопители емкостью 16, 32 и 64 ГБ:

    16:28

    Беспроводный микрофон Logitech Cordless Vantage Microphone:

    16:19

    Чистильщики: CleanCenter v.1.92:

    16:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.60:

    15:40

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.20:

    15:15

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.250:

    14:50

    Утилиты: DriverView v.1.1.5:

    14:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    14:00

    Smoothcreations Smoothbook Slice: серия нетбуков с яркой внешностью:

    13:39

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.7:

    13:35

    Какую цену придется заплатить Samsung за технологию MLC X4, которая уже есть у конкурентов?:

    13:30

    Китайский производитель включил в свои планы освоение норм 40 и 32 нм:

    13:27

    NXP представила самые быстрые в отрасли микроконтроллеры на ядре ARM Cortex-M3:

    13:24

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.5 Build 1187:

    13:10

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.9.2:

    12:45

    Антивирусы: Digital Patrol Scanner v.5.2.09:

    12:20

    Медиаплееры: Evil Player v.1.27:

    11:55

    Samsung пополняет линейку оптических приводов Super-WriteMaster:

    11:41

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.11:

    11:30

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.5.1:

    11:05

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.75:

    10:40

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.95:

    10:15

    Утилиты: KillProcess v.2.43:

    09:50

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.3:

    09:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (06.10.2008):

    09:05

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.0 RC4:

    08:45

    Настройщики: nVidia nTune v.6.02:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    08:15

    Мнение аналитиков: NVIDIA следует готовиться к худшему:

    08:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    08:00

    Super Talent выпустила недорогие SSD-устройства в качестве апгрейда для Eee PC:

    01:29

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