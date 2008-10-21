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    21 октября 2008

    Apple выпустила Aperture 2.1.2 :

    22:44

    В новых MacBook используется аппаратное декодирование H.264? :

    21:17

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.1 Build 1272:

    18:00

    Запись: CopyToDVD v.4.1.2:

    17:35

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.5 Build 1300 Beta:

    17:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.20b:

    16:45

    Антивирусы: ThreatFire v.4.0.0.6:

    16:20

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.60:

    15:55

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.6 RC1:

    15:30

    Почем обходится SLI для производителей системных плат на чипсетах Intel? :

    15:06

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.0:

    15:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4200:

    14:40

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.06:

    14:15

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    13:50

    NEC разработала 12,1-дюймовый 3D-дисплей:

    13:37

    Игровые мыши Verbatim Rapier V1 и Rapier V2 воспринимают ускорение до 20g:

    13:30

    Утилиты: ProduKey v.1.33:

    13:25

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.2:

    13:00

    AMD и Celsia Technologies вместе занялись охлаждением GPU:

    12:40

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 810 Beta:

    12:35

    Цены на DRAM будут низкими, как минимум, еще год:

    12:19

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.7.3:

    12:10

    Всего за один квартал выпуск ЖК-панелей будет сокращен на 20-30%:

    11:45

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4486:

    11:45

    Утилиты: Pfrank v.2.25:

    11:20

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 21\10\2008:

    10:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 54:

    10:30

    Утилиты: Clipdiary v.1.95 Beta:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3821:

    09:40

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.55:

    09:15

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.59:

    08:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.11.0.740:

    08:25

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.10:

    08:00

    Prim SSD-RAID — компьютер стоимостью под $10 тыс. со скоростью «дисковой подсистемы» 1119,73 МБ/с:

    07:28

    Специалисты Panasonic создали самый маленький в мире топливный элемент для ноутбуков :

    01:43

    MSI Wind U120 получит модуль связи 3,5G:

    00:29

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