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    12 октября 2008

    USB-накопитель для поклонников сериала Evangelion уже можно купить:

    20:31

    Новые фото корпусов будущих MacBook:

    19:56

    Новые приводы Buffalo могут записывать носители 2X BD-R со скоростью 8X :

    19:32

    FBM идет на смену DRAM:

    19:21

    Agilent Technologies выпустила первый в мире карманный цифровой мультиметр с OLED-дисплеем:

    18:09

    Мини-ПК eMachines EL1200 ценой менее $300 построены на процессорах AMD с пониженным энергопотреблением:

    15:18

    Накопители StorX Duo-HDD NAS объемом до 2 ТБ поддерживают функцию горячей замены HDD:

    14:40

    Kingston пополняет линейку накопителей DataTraveler 32-ГБ моделью:

    11:19

    Scythe выпускает Musashi, свой первый кулер для видеокарт:

    11:17

    Motorola Q11: тонкий коммуникатор с GPS и QWERTY-клавиатурой :

    10:38

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