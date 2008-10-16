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    16 октября 2008

    OWC выпустила модули ОЗУ для апгрейда новых MacBook :

    23:43

    MSI представила P7NGM — системную плату для создания цифрового центра домашних развлечений:

    23:32

    Недорогой десктоп Lenovo H210 узнает своего пользователя в лицо:

    22:43

    NVIDIA GeForce 9300 — производительный IGP для платформы Intel:

    20:28

    ZOTAC представила системную плату на базе GeForce 9300:

    20:03

    Тестовые приложения: MemTest v.3.8:

    18:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.4:

    17:35

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.54:

    17:10

    Intel начинает поставки SSD-накопителей для профессиональных систем:

    17:07

    Интернет и сети: LanHelper v.1.82:

    16:45

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.3:

    16:20

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.5.2:

    15:55

    Настройщики: Actual Title Buttons v.5.2:

    15:30

    В MacBook Air теперь используются процессоры Penryn :

    15:12

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.7:

    15:05

    Point of View возвращается к своим истокам вместе Brother in Arms: Hell’s Highway:

    14:51

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.6:

    14:40

    Verbatim раскрасила 2,5-дюймовые внешние HDD:

    14:21

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3817:

    14:15

    Медиаплееры: MPlayer (2008-10-15):

    13:50

    Olympus выпускает «хрустальную» фотокамеру µ1040 Crystal:

    13:45

    Toshiba Portege R600 — 128-ГБ SSD и оптический привод в килограммовом ноутбуке премиум-класса:

    13:25

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.27:

    13:25

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.0:

    13:00

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.12:

    12:35

    NVIDIA представила IGP для ноутбуков GeForce 9400M:

    12:25

    Новая линейка БП Tagan:

    12:19

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.65:

    12:10

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.3.0:

    11:45

    Зафиксирован первый случай распространения мобильного вредоносного ПО через социальные сети:

    11:37

    Nanosaur II: Hatchling — теперь и для iPhone :

    11:26

    Файловые обменники: Vuze v.4.0.0.0:

    11:20

    Objet Geometries Alaris 30: 3D-принтер на рабочем столе:

    11:00

    Веб-браузеры: Flock v.2.0:

    10:55

    Lite-On IT решила повременить с массовым выпуском приводов 6x Blu-ray Combo:

    10:38

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.8:

    10:30

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1433:

    10:05

    Утилиты: EarthView v.3.9.4:

    09:40

    Новый трекпад MacBook позволяет легко настроить «правый клик» :

    09:23

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.10:

    09:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.48:

    08:50

    Модель со сменными панелями, сверхлегкий ноутбук и «трансформер» пополнили семейство Fujitsu LifeBook:

    08:31

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.178.24 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Выпуск обновленного MacBook Pro 17’’ отложен на несколько месяцев? :

    08:18

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:00

    Вышла 10 версия Adobe Flash Player :

    07:00

    Adobe выпустила CS4 и Flash Player 10 для Mac:

    05:41

    Новый умный стол-аналог Microsoft Surface — Oahu — место сбора всей семьи:

    03:51

    Фото разобранного MacBook :

    03:00

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