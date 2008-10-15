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    15 октября 2008

    Трехъядерный цифровой процессор сигналов TMS320C6474 работает на частоте 1 ГГц:

    19:48

    Microsoft выпустила Office 2008 for Mac 12.1.3 и Office 2004 for Mac 11.5.2 :

    19:26

    PX-830UF — Plextor представила 20-скоростной рекордер для дисков DVD :

    19:12

    Новый NAS-сервер Synology Disk Station DS209+:

    17:07

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.335:

    16:20

    Накопители PNY Vintage Attache: «выдержанный» внешний вид и неплохой объём:

    16:05

    Запись: Blindwrite Suite v.6.1.0.1:

    15:55

    Настройщики: Fresh UI v.8.17:

    15:30

    Apple выпустила апдейт ПО для новых ноутбуков :

    15:28

    Интернет и сети: WinGate v.6.5.0 Build 1175:

    15:05

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.2:

    14:40

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.4.1.0 Beta:

    14:15

    Утилиты: IconEdit2 v.5.02:

    13:50

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.10:

    13:25

    Графика: Blender v.2.48:

    13:00

    SiliconSystems предложила SSD нового типоразмера, оснащенные интерфейсами USB, SD, MMC и SATA:

    12:50

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.10.14:

    12:35

    Названы точные даты выхода еще пяти настольных процессоров Intel:

    12:12

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4458:

    12:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.06:

    11:45

    «Черный кремний» на пороге коммерциализации: технологический прорыв или сказки для инвесторов?:

    11:39

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.10.14:

    11:20

    Графика: XnView v.1.95:

    10:55

    Iomega StorCenter ix2 — компактное сетевое хранилище объемом до 2 ТБ:

    10:30

    Общение в сети: Xfire v.1.99 Build 34432:

    10:30

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.5:

    10:05

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127489:

    09:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.3:

    09:15

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 111:

    08:50

    VIA Nano почти вдвое опередил Intel Core2 Quad QX9770 и другие процессоры в криптографических тестах:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:25

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:00

    Подробности о беспроводной мобильной сети стандарта WiMAX в Балтиморе:

    07:48

    Apple обновила MacBook Pro 17’’ и MacBook Air:

    06:09

    Apple выпустила алюминиевые MacBook:

    05:08

    Новый Apple Cinema Display оснащен разъемом DisplayPort, камерой iSight и разъемом MagSafe:

    03:06

    Доход Intel в третьем квартале составил 10,2 миллиарда долларов, но что будет в четвертом?:

    02:48

    Модель Portégé M750 открыла десятое поколение планшетных ПК Toshiba:

    01:35

    Apple представила новый MacBook Pro :

    00:32

    Новинки LSI позволяют оснастить SATA-винчестер двухпортовым интерфейсом SAS 6 Гбит/с:

    00:25

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