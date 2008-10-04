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    4 октября 2008

    Sanho выпускает высокоскоростной фотобанк HyperDrive COLORSPACE UDMA:

    19:45

    Среди крупных производителей DRAM без убытков работает только Samsung:

    17:35

    Panasonic готовится к производству микросхем по нормам 30 нм:

    16:25

    Thermaltake BigTyp 14Pro: мощный кулер с 6 тепловыми трубками:

    16:06

    Снимки системной платы для Core i7 подтвердили наличие ограничений, налагаемых на модули памяти:

    16:00

    Sony ориентирует моноблочные ПК JS1 на домашних пользователей:

    15:28

    Драйверы GeForce 178.15 раскрыли подробности о новой схеме наименований NVIDIA :

    15:17

    Файловые обменники: Shareaza v.2.4.0.0:

    14:40

    Миниатюрная беспроводная мультимедийная клавиатура Brando хорошо подходит для HTPC:

    14:21

    Графика: XnView v.1.95 RC1:

    14:15

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.23:

    13:50

    Amazon готовит к выпуску новое устройство для чтения электронных книг?:

    13:32

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4435:

    13:25

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1340 Beta:

    13:00

    Диагностика: SIV 3.34:

    12:35

    Фото дня: системная плата Foxconn Renaissance X58 Digital Life с необычной системой охлаждения:

    12:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.54:

    12:10

    Fusion-io выпускает свой первый потребительский SSD — пока совсем не дешевый, но быстрый:

    12:04

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.12:

    11:45

    Point of View комплектует 3D-карты продукцией Philips и Ubisoft:

    11:38

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.1.1.0:

    11:20

    F-22, новый монитор в серии Acer Ferrari :

    11:12

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.7:

    10:55

    Снимки серийного образца системной платы MSI Eclipse X58 для процессоров Intel Core i7:

    10:45

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.0.1.11:

    10:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 03\10\2008:

    10:05

    Потребляемая мощность настольных ПК Samsung MV100 и MZ100 равна 1 Вт :

    09:45

    Общение в сети: Trillian v.3.1.11.0:

    09:40

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.1.162:

    09:15

    Интернет и сети: Netvizor v.5.41:

    08:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1034:

    08:25

    Обновление прошивок для медиа-станций Novatron:

    08:00

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