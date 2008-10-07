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    7 октября 2008

    В iPhone software 2.2 появится возможность отключения автокоррекции текста :

    23:58

    QuickerTek выпустила внешнюю батарею для MacBook/MacBook Pro :

    22:34

    Traxdata начинает выпуск устройств SSD со своим новым логотипом :

    21:32

    Diamond выпускает Radeon HD 4670 с гигабайтом памяти:

    20:54

    Kama Thermo Wireless — беспроводной аксессуар оверклокера в исполнении Scythe :

    19:59

    Crucial Ballistix Tracer DDR3 — первая в мире память DDR3 со «светомузыкой» и «синими писалками»:

    19:50

    Цены на DRAM перешли в свободное падение, говорят аналитики Gartner:

    19:37

    Toshiba готовится купить Spansion; производителей DRAM станет меньше?:

    19:13

    Мультимедиа: LameXP v.3.05 Hotfix 3:

    18:35

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2008.10.05:

    18:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.4.1:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3813:

    17:20

    Помимо накопителя-открывалки на рынке появился накопитель-пиво:

    17:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 50:

    16:55

    Подробности сделки между AMD и Advanced Technology Investment Company:

    16:30

    Настройщики: RegVac v.5.01.22:

    16:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.14.2:

    16:05

    AMD отказывается от собственного производства и создает СП с Advanced Technology Investment Company:

    16:00

    Утилиты: MessenPass v.1.24:

    15:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.3 Build 2547:

    15:15

    Чистильщики: Clean Space v.14.07:

    14:50

    Утилиты: FastCopy v.1.91:

    14:25

    Интернет и сети: Network Probe v.2.7:

    14:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.13.2.158:

    13:35

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.20:

    13:10

    Утилиты: GoodSync v.7.5.0:

    12:45

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.50:

    12:20

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.10.01:

    11:55

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 16192:

    11:30

    Офисные приложения: EverNote v.3.0.0.842:

    11:05

    Сегодня AMD объявит о разделении:

    10:45

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.51:

    10:40

    Запись: BurnAware v.2.1.4:

    10:15

    ASUS вот-вот выпустит три 3D-карты на базе GPU RV770 и RV710 с выходами HDMI:

    09:53

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Final:

    09:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.1 Build 1003:

    09:25

    Диагностика: CDCheck v.3.1.14.0:

    09:05

    ASUS Eee PC S101: шампанское, хрусталь и... Linux в нетбуке за 800 долларов :

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    08:45

    В iPhone OS 2.2 появится поддержка Emoji :

    08:39

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 сентября по 5 октября 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 сентября по 5 октября 2008 года):

    08:15

    Intel обещает, что Core i7 965 будет на 50% быстрее текущего флагмана, QX9770:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 сентября по 5 октября 2008 года):

    08:00

    Док-станция для винчестеров Sharkoon SATA QuickPort Duo поддерживает два накопителя:

    08:00

    USB-монитор Mitsubishi WIDE LCD отнимает хлеб у стыковочных станций для ноутбуков:

    00:50

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