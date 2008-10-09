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    9 октября 2008

    Apple не спешит исправлять ошибку отображения SMS в iPhone :

    20:46

    GELID выпускает свой первый процессорный кулер, Silent Spirit:

    20:37

    Lycosa Mirror Edition и Arctosa — две новые игровые клавиатуры Razer:

    20:06

    Apacer: полностью буферизованные модули памяти DDR2:

    19:27

    GV-N94TOC-1GH — оверклокерская версия адаптера GIGABYTE на базе GeForce 9400 GT :

    17:13

    ImageMate All-in-One USB 2.0 Reader — «всеядный» кардридер SanDisk :

    16:55

    В сети появились фото корпуса MacBook «Brick»? :

    16:54

    Toshiba поддержала дебют сети WiMAX выпуском ноутбука Satellite U405:

    14:42

    ASUS увеличивает планы отгрузки нетбуков и рассказывает о будущих Eee PC:

    14:30

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.43.01:

    13:50

    За 50 евро LG готова скрыть изображение на экране ноутбука от посторонних глаз:

    13:35

    FTP-серверы: Serv-U v.7.3.0.1:

    13:25

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 23:

    13:00

    NVIDIA вскоре снизит энергопотребление GeForce 9500/9800 :

    12:58

    ASUS показала системную плату P6T6 WS Revolution с шестью слотами PCI Express X16:

    12:51

    У Toshiba готов первый микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M3:

    12:41

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.858:

    12:35

    BlackBerry Storm: у iPhone появляется еще один потенциальный конкурент:

    12:23

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.0.543:

    12:10

    Фото дня: процессор Lynnfield:

    12:00

    Первый взгляд на системную плату Biostar T-Power X58:

    11:50

    Резервное копирование: JaBack v.8.08:

    11:45

    Утилиты: novaPDF v.5.5:

    11:20

    ASUS EAH4870 DK/HTDI/512MD5 — «Темных рыцарей» среди 3D-ускорителей скоро станет в два раза больше:

    11:15

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.2.5:

    10:55

    Системная плата DFI LANPARTY UT X58 не ограничивает напряжение питания модулей памяти:

    10:45

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.02:

    10:30

    Acer представила ноутбуки с поддержкой WiMAX и Wi-Fi по цене $900:

    10:25

    Восстановление данных: Encopy v.4.59:

    10:05

    Samsung выпускает емкие и компактные внешние винчестеры S1 Mini и S2 Portable:

    10:05

    Утилиты: EarthView v.3.9.3:

    09:40

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.03.094:

    09:15

    Редакторы: AkelPad v.4.0.7:

    08:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.30:

    08:25

    Неофициальные драйверы для звука C-Media CMI-87x8:

    08:00

    Ноутбуки Lenovo обзаводятся поддержкой технологии WiMAX :

    03:35

    Yitran анонсировала новую микросхему для передачи данных по электросети со скоростью 150 Кбит/с:

    00:351

    ASUS EN9600GT MG/HTDP/512MD2: тот же GeForce 9600 GT, но куда медленнее:

    00:16

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