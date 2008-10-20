  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 октября 2008

    Fresco Logic готова показать работу интерфейса SuperSpeed USB xHCI:

    22:20

    В Snow Leopard Finder станет Cocoa-приложением? :

    21:41

    Новые iMac появятся до нового года? :

    18:34

    Eee PC 701SDX — нетбук всего за $300?:

    18:10

    Kingston лидирует среди производителей USB-накопителей; кто еще вошел в первую тройку?:

    18:08

    SanDisk продаст Toshiba свою долю в СП по выпуску флэш-памяти за 1 млрд. долл.:

    16:53

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.18:

    16:45

    Кодеки: Codec v.8.3c:

    16:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.3.0.3:

    15:55

    Мультимедиа: Reaper v.2.53:

    15:30

    Набор системной логики Intel P55 сменит P45 на посту основного решения в массовом сегменте:

    15:05

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.01:

    15:05

    Стал доступен один из самых компактных в мире протоколов с открытым кодом, готовый к IPv6:

    14:57

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.0:

    14:40

    EVGA выпустила свою первую системную плату на базе nForce 730i:

    14:15

    Редакторы: Amaya v.10.1 Pre5:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.6:

    13:50

    Настройщики: DTweak v.3.15:

    13:25

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.8:

    13:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (17.10.2008):

    12:35

    G.Skill GT1 — высокоскоростной набор модулей памяти с кулерами Thermaltake RamOrb:

    12:20

    Утилиты: DriverMax v.4.6:

    12:10

    S3 Graphics показала возможности Chrome 400 в роли GPGPU:

    11:48

    Чистильщики: CleanCenter v.1.93:

    11:45

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.7:

    11:20

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.7:

    10:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.11:

    10:30

    Диагностика: EF System Monitor v.5.10:

    10:05

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0:

    09:40

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2:

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2008 года):

    08:50

    Первый взгляд на Radeon HD 4830: карты в исполнении MSI и Sapphire:

    08:39

    Новые системные платы Galaxy на базе NVIDIA MCP7A поддерживают SLI:

    08:35

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2008 года):

    08:25

    SilverStone выпустила… красную кнопку для фанатов разгона:

    08:14

    TSMC займется производством 40-нм графических чипов NVIDIA и AMD :

    08:02

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2008 года):

    08:00

    AMD Kuma возникает, как Athlon X2 7550/7750:

    06:44

    HIS Radeon HD 4650 iSilence 4: абсолютно бесшумно и довольно быстро:

    06:42

    SPARKLE выпустила GeForce 8400 GS с интерфейсом PCI Express x1:

    06:41

    OCZ выпустила первые трехканальные наборы памяти:

    00:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018