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    3 октября 2008

    Micron договорилась о поглощении Qimonda; конкуренция среди производителей DRAM усиливается:

    23:15

    Apple обновила «прошивку» Apple TV :

    19:48

    Buffalo выпускает 16-ГБ SSD для Eee PC 901:

    18:44

    ASUS и MSI выпускают свои Radeon HD 4550 / 4350: референсный текстолит и оригинальный кулер:

    17:26

    Интернет и сети: Screamer Radio v.0.4.2:

    16:20

    Настройщики: Fresh UI v.8.16:

    15:55

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2008 v.2.2.0:

    15:30

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.1.1:

    15:05

    Утилиты: WinMerge v.2.11.1.5 (Exp):

    14:40

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.6:

    14:15

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 7015:

    13:50

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2009 v.0.0.41:

    13:25

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2546:

    13:00

    IBM и партнеры по альянсу рассматривают возможность освоения норм 15 нм и менее:

    12:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.8:

    12:35

    Apple выпустила iTunes 8.0.1 :

    12:16

    Графика: Blender v.2.48 RC1:

    12:10

    Нетбук ASUS Eee PC 900HA — возврат к истокам?:

    12:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.5.7:

    11:45

    Acer открывает предновогодний сезон четырьмя ноутбуками Aspire Gemstone на любой кошелек:

    11:44

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.0.116:

    11:20

    Шасси ASUS TA-8G и TA-8H: сочетание лаконичной внешности и хорошей вентиляции:

    11:08

    Графика: GIMP v.2.6.0:

    10:55

    NXP Semiconductors выпускает самые быстрые в мире микроконтроллеры на ядре ARM со встроенной флэш-памятью:

    10:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1444 Beta:

    10:30

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:05

    Ноутбук Fujitsu LifeBook A1110 может менять «одежки»:

    10:00

    Утилиты: DriverMax v.4.5:

    09:40

    Toshiba не собирается покупать SanDisk:

    09:30

    Интернет и сети: LanHelper v.1.81:

    09:15

    Стартовая линейка AMD Shanghai включает девять моделей; процессоры с поддержкой HT 3.0 появятся в следующем квартале :

    09:00

    Утилиты: MessenPass v.1.23:

    08:50

    Fujitsu утверждает, что не ведет переговоров о продаже производства HDD:

    08:30

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.1.0.725:

    08:25

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.1.3:

    08:00

    Стартовали продажи 2-ГБ наборов модулей Kingston Technology HyperX PC3-16000:

    01:45

    Green Packet первой представила серию оборудования WiMAX CPE:

    00:05

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