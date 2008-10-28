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    28 октября 2008

    Сегодня CrossOver Mac можно получить бесплатно :

    23:57

    Epson Stylus Photo TX700W – домашний фотоцентр с Wi-Fi:

    18:57

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.31.2:

    18:00

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.4.0:

    17:35

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.4.0:

    17:10

    Медиаплееры: MPlayer (2008-10-27):

    16:45

    Google Earth: теперь и для iPhone :

    16:24

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.1.0.5:

    16:20

    Inno3D GeForce 9600GSO 512MB — больше скорости за те же деньги? :

    16:12

    Безопасность: SpyCatcher v.5.1:

    15:55

    Thermaltake V9 Black Edition — стильный корпус с парой 23-см вентиляторов :

    15:39

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008.9.9.0:

    15:30

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.86:

    15:05

    Apple выпустила iPhoto 7.1.5 Update :

    14:40

    Софт для сотовых: Floola v.3.8.0:

    14:40

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.98:

    14:15

    Thecus N3200PRO — NAS для дома с поддержкой RAID 5:

    14:05

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.60:

    13:50

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 RC3.1:

    13:25

    Утилиты: ReNamer v.5.40:

    13:00

    Первые живые фото ATI Radeon HD 4850 X2 на примере продукта Sapphire :

    12:42

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3823:

    12:35

    Фото дня: Hardcore Computer Reactor — охлаждение ПК полным погружением в жидкость:

    12:21

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.4:

    12:10

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.3.1062:

    11:45

    Аналитики IMS Research тоже не верят в будущее мобильных сетей WiMAX:

    11:39

    Твердотельные накопители G.Skill сочетают производительность и доступность:

    11:37

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.49:

    11:20

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1446 Beta:

    10:55

    Выход процессоров Intel нового поколения может спровоцировать дефицит FC-подложек:

    10:51

    UMC первой выпустила 28-нм память типа SRAM:

    10:32

    Чистильщики: CCleaner v.2.13:

    10:30

    A-DATA пополняет серию игровой памяти модулями DDR3-1600G:

    10:20

    SanDisk обещает выпустить карточку microSDHC объемом 128 ГБ:

    10:12

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.13:

    10:05

    «Листы» электронной бумаги NEC формата A3 можно объединять между собой:

    09:40

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.70:

    09:40

    VIA показала первую плату типоразмера Mini-ITX на процессоре VIA Nano:

    09:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.10.2008):

    09:15

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.0.1 Beta:

    08:50

    AMD подтвердила, что все Radeon HD 4830 имеют одинаковое количество потоковых процессоров:

    08:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.20:

    08:25

    Дисплеи Pixtronix PerfectLight: расширенный цветовой охват при снижении энергопотребления на 75%:

    08:10

    Аналитики: AMD продолжает уступать Intel рынок CPU:

    08:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    08:00

    ASUS Xonar Essence STX – новое Hi-End решение среди звуковых карт:

    08:00

    Модуль Cypress CyFi упрощает добавление 2,4-ГГц радиочастотного интерфейса во встраиваемые системы:

    01:43

    Intel снизила цены на семь процессоров: Q8200, Q6600, E7300, E2220, E2200, X3220 и X3210:

    00:53

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