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    27 октября 2008

    Apple разослала тестерам новую бета-версию iPhone software 2.2 :

    23:59

    Dell Vostro A90: всё тот же Inspiron Mini 9, но заметно дороже:

    23:53

    Новый MacBook Pro не может использовать более 4 ГБ ОЗУ :

    22:57

    Роадмап по завершению выпуска (EOL) настольных, серверных и мобильных процессоров Intel:

    22:12

    Семейство нетбуков ASUS пополнилось моделью Eee PC 1002HA :

    21:18

    Apple смягчила условия соглашения для разработчиков ПО для iPhone :

    21:02

    Apple все же готовит новую модель Mac mini? :

    20:35

    Noctua выпускает крепеж-адаптер для кулеров под процессоры Intel Core i7 :

    20:30

    Apple выпустила Airport Extreme Update 2008-004 :

    17:40

    Китайцы получили от США «добро» на разработку 32-нм техпроцесса:

    17:15

    Специалисты Cymbet создали первую в мире тонкопленочную батарею с интегрированным контроллером :

    16:26

    Запись: Oront Burning Kit v.2.6.1:

    16:20

    Patriot выпускает трехканальные наборы памяти для Core i7:

    16:02

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.4:

    15:55

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.7:

    15:30

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.2:

    15:05

    Чипсет GeForce 9400M может «захватить» 20% рынка ноутбуков с процессорами Intel:

    14:42

    Чистильщики: Baku v.3.6.3218:

    14:40

    Мультимедиа: LameXP v.3.06 Hotfix 3:

    14:15

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.1:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.1 Build 2406:

    13:25

    Медиаплееры: Miro v.1.2.8:

    13:00

    За год AMD увеличила свою долю рынка GPU на 22,8%:

    12:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42:

    12:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.3 Build 2550:

    12:10

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.8:

    11:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.18.2:

    11:20

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.255:

    10:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 56:

    10:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.1 Build 1025 RC1:

    10:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.180.43 для видеокарт NVIDIA:

    09:40

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    08:50

    ASUS выпускает «золотой» процессорный кулер Axe Square:

    08:35

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 октября 2008 года):

    08:25

    Названа цена шасси Silverstone Raven RV01, в котором 3D-ускорители располагаются вертикально:

    08:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 октября 2008 года):

    08:00

    Apple разослала вторую предварительную версию Snow Leopard :

    00:02

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