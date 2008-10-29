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    29 октября 2008

    Iomega Screenplay Pro HD Multimedia Drive — 1-ТБ сетевой винчестер с функциями HD-проигрывателя :

    23:00

    LogMeIn начала тестирование Ignition для iPhone :

    22:15

    ACARD ANS-9010 и ANS-9010B — дорогие, но ёмкие аналоги «накопителя» i-RAM:

    22:003

    Kingston Technology выпустила 2-ГГц трехканальные наборы памяти DDR3:

    20:35

    Elecom SSD — ёмкие японские 128-ГБ накопители :

    19:22

    Radeon HD 4830 с «неправильным BIOS» попали в розницу, но их легко «починить»:

    18:27

    Исследователи из Беркли придумали, как продлить жизнь оптической литографии :

    17:40

    Sanyo представила цифровую фоторамку с поддержкой Wi-Fi и в стиле ретро — HNV-M70 ALBO :

    17:11

    Samsung Epix — первый смартфон со встроенной «оптической мышью»:

    16:55

    В iPhone OS 2.2 beta 2 можно оценивать удаляемые приложения :

    16:32

    Архиваторы: WinRAR Unplugged v.3.8.0.1:

    16:20

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.60:

    15:55

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0 Build 1023:

    15:30

    TSMC купит часть Chartered?:

    15:10

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.352:

    15:05

    Настройщики: Fresh UI v.8.18:

    14:40

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.9:

    14:15

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.71 Beta:

    13:50

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.1 Build 1274:

    13:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.20c:

    13:00

    VIA рассчитывает вывести на рынок нетбуки стоимостью $220:

    12:52

    Общение в сети: AIM v.6.8.14.6:

    12:35

    Подсистема хранения RamSan-5000: «флэшка» объемом 20 ТБ и быстродействием 1 млн. IOPS:

    12:27

    128-ГБ SSD pureSilicon зашифрованы и защищены от внешних воздействий по военным стандартам:

    12:10

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0j:

    12:10

    Dell выйдет на рынок коммуникаторов с моделями Pharos Traveller:

    11:46

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.2.16.230:

    11:45

    Epson анонсировала трансрефлективную ЖК-панель для мобильных устройств Photo Fine HR:

    11:41

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.48.02:

    11:20

    Intel представит 32-нм техпроцесс на IEDM 2008:

    11:19

    Настройщики: Reg Organizer v.4.22 Beta 4:

    10:55

    Toshiba начала выпуск 43-нм памяти SLC NAND рекордной плотности:

    10:44

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.5.19.330:

    10:30

    Запись: BurnAware v.2.1.5:

    10:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 10280:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    09:15

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:50

    Super Talent выпускает «золотую» флэшку Pico-C:

    08:29

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:25

    Доступный 10-дюймовый нетбук Mini 1000 «засветился» на сайте HP :

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 октября):

    08:00

    MSI GT627 — функциональный и производительный ноутбук с 15,4" экраном для продвинутых пользователей :

    07:30

    В США ноутбуки уже обогнали настольные ПК:

    01:46

    Предварительные спецификации AMD RV870:

    00:15

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