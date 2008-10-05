  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 октября 2008

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows :

    23:30

    USB-накопитель в виде дамской сумочки:

    20:25

    Проект Codex: в Microsoft Research придумали планшетный ПК с двумя экранами:

    20:10

    Названа цена и срок появления в продаже камеры Panasonic Lumix DMC-G1:

    12:55

    Sony не забывает о поклонниках 007, выпуская коллекционные продукты к новому фильму:

    12:45

    На сайте LG «засветился» 10-дюймовый нетбук с Windows Vista и поддержкой 3G:

    12:00

    Легкий ноутбук Toshiba Dynabook NX — привлекательный, но совсем не дешевый:

    11:30

    Мальчик-хабчик: Super Kid USB 4-Port Hub:

    11:15

    Мультимедийный сервер Okoro OMS-SX100 на платформе AMD поддерживает Blu-ray и восьмиканальный звук:

    11:02

    Кулер Xigmatek Dark Knight HDT S1283: еще один «рыцарский» продукт :

    10:52

    Вслед за Polaroid, Dell готовится выпустить карманный принтер, печатающий без чернил:

    10:45

    MSI PR621: ноутбук с повторителем портов :

    10:40

    D-Link добавляет функцию совместного доступа к USB в новый маршрутизатор... и в уже выпущенные:

    10:35

    Solar Prometeo — дизайнерское видение персональной солнечной батареи :

    10:25

    Уничтожить данные с флэшки NERO АБС EF можно за 3 секунды:

    10:16

    Sony оснащает ноутбуки NS1 приводами Blu-ray Disc Combo:

    10:15

    A-DATA выпускает наборы памяти из трёх модулей для платформы Nehalem: всё-таки 1,75 В?:

    10:09

    3D-карты Palit HD 4670 и HD 4650 — HD-игры по приемлемой цене:

    10:05

    Третье поколение электронных книг Sony: литература на кончиках пальцев:

    09:53

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018