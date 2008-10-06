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    6 октября 2008

    В интерфейсе iPhone заложена угроза конфиденциальности данных пользователя? :

    23:10

    Твердотельному накопителю Intel Z-U130 присвоен статус EOL :

    22:53

    Lite-On iHES206: привод Blu-ray Disc Combo, который читает диски BD-R/RE/ROM со скоростью 6X:

    19:34

    Специалисты Sanyo создали лазер для записи четырехслойных дисков Blu-ray на скорости 12x:

    19:16

    Флэш-накопитель в виде фишек для игры в Маджонг стоит дорого... или дорогого стоит:

    18:53

    ASG7700 — новый мощный десктоп Acer экзотического вида уже в продаже:

    17:46

    Ученые нашли способ изготовления гибких солнечных батарей:

    17:17

    Новые MacBook получат интегрированную графику NVIDIA? :

    15:54

    14-долларовый хаб для USB-устройств можно «примагнитить» в удобном месте :

    15:45

    NVIDIA скоро обновит GeForce 9600GSO — как можно будет распознать версию с 55-нм GPU?:

    15:35

    Microsoft продлила жизнь Windows XP еще на полгода:

    15:07

    Silicon Power выпустила 32-ГБ карту памяти SDHC Class 6:

    14:37

    Apple раздумывает, как еще ускорить QuickLook :

    14:34

    Мышь Hippus компании HandshoeMouse — эргономичность и комфорт при длительной работе:

    14:33

    HIS подготовила еще один Radeon HD 4850 с собственным вариантом охлаждения:

    14:25

    Elpida удалось уменьшить чипы памяти DRAM на 20%, не меняя нормы техпроцесса:

    13:55

    Nehalem уже можно заказать в Европе, определена дата начала поставок:

    13:27

    MSI Wind вскоре обзаведется 9-ячеечной батареей:

    13:22

    Toshiba показала прототип долговечной батареи для ноутбука, которая заряжается на 90% за 10 минут:

    12:25

    AMD планирует начать выпуск GPU по нормам 40 нм в будущем году :

    09:30

    Creative представила многоканальные акустические системы Inspire T3200 и T6200 для игр, кино и музыки:

    09:15

    Mobile Broadband Share Dock: удобный комплект из маршрутизатора и 3G-модема:

    08:30

    Плата EX58-Extreme с мощной системой охлаждения возглавит линейку продуктов Gigabyte на новом чипсете:

    08:00

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