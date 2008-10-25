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    25 октября 2008

    Утилиты: PicaSafe v.1.7:

    13:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.9.9 Build 800:

    13:00

    Настройщики: Reg Organizer v.4.22 Beta 3:

    12:35

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 RC3:

    12:10

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.50 Build 312:

    11:45

    Медиаплееры: JetAudio v.7.1.8:

    11:20

    Графика: XnView v.1.95.2:

    10:55

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.6.3:

    10:30

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97:

    10:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.8 Beta:

    09:40

    Чистильщики: CleanCenter v.1.95.2:

    09:15

    Спад в экономике окончательно добьет Blu-ray?:

    09:10

    Новый кулер Nexus размещается... вне корпуса ПК:

    09:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5:

    08:50

    LaCie LaCinema Rugged: накопитель и плеер в одном флаконе:

    08:50

    BenQ M2400HD: 24" монитор формата 16:9:

    08:46

    Первый взгляд на плату EVGA X58 SLI FTW:

    08:43

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 251\10\2008:

    08:25

    MSI PX600 Prestige Collection — ноутбук ручной работы:

    08:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.12:

    08:00

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    07:29

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