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    11 октября 2008

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.0 Final:

    14:40

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.1.0.0:

    14:15

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.9.9:

    13:50

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.1.1:

    13:25

    Пять новинок Mushkin в серии памяти Exceleram:

    13:11

    FTP-серверы: Serv-U v.7.3.0.2:

    13:00

    Веб-браузеры: GooglePreviewIE v.1.5:

    12:35

    Графика: GIMP Portable v.2.6.1:

    12:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.05 Hotfix 5:

    11:45

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.5:

    11:20

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 RC2:

    10:55

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.11:

    10:30

    ASUS M50Vm-A1WM: первый ноутбук компании с поддержкой сетей WiMAX :

    10:20

    Безопасность: Online Armor Free v.3.0.0.190:

    10:05

    Shuttle начинает продажи X2700N, неттопа на базе Atom 230:

    10:03

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.5.0.29:

    09:40

    Графика: GIMP v.2.6.1:

    09:15

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.4.3.0.512 Beta:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Самый большой в мире светодиодный экран будет виден с расстояния 1,5 километра :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 октября):

    08:00

    Sony готовится начать поставки наушников MDR-NC7, эффективно подавляющих шум:

    00:46

    HTC T8290, первый коммуникатор с WiMAX, стартует с России:

    00:32

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