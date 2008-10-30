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    30 октября 2008

    Griffin iTalk — программный комплект для записи звука с помощью iPhone :

    21:27

    Acer представила четыре ноутбука — от DTR до представителей среднего ценового сегмента :

    20:28

    Новинка Sealevel Systems позволяет добавить два COM-порта в систему с шиной PCI Express:

    20:20

    FileMaker выпустила апдейты для своей СУБД :

    18:58

    MaxVision показала две рабочие станции в усиленном исполнении:

    18:46

    Трио новых мониторов ViewSonic FullHD 1080p:

    18:39

    Чем отличаются карточки SDHC для нетбуков от обычных?:

    18:28

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.3.0.4:

    18:25

    Настройщики: DTweak v.3.16:

    18:00

    SSD SMART Xcel-10 объемом до 128 ГБ записывает данные быстрее, чем читает:

    17:44

    Игровой ноутбук MSI GX730 использует компоненты AMD :

    17:39

    Интернет и сети: Network Notepad v.4.6.4:

    17:35

    Cooler Master: «ностальгический» корпус ATCS 840:

    17:29

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.5.0 Beta:

    17:10

    Чистильщики: CleanCenter v.1.96.1:

    16:45

    Антивирусы: ThreatFire v.4.0.0.8:

    16:20

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.861:

    15:55

    Технология Photo Fine Vistarich Neo позволила увеличить углы обзора нового 3,5-дюймового дисплея Epson:

    15:45

    Утилиты: WinSnap v.2.1.6:

    15:30

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2416:

    15:05

    Новые цветные лазерные принтеры Epson AcuLaser C9200N:

    14:59

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.198a1385:

    14:40

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.01:

    14:15

    Редакторы: AkelPad v.4.0.8:

    13:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.7.4:

    13:25

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.04.098:

    13:00

    Стопами классика: Intel и ASUS предложили потребителям спроектировать ПК:

    12:35

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.0.15.460:

    12:35

    Foxconn может прекратить выпуск системных плат под собственной маркой:

    12:17

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.66:

    12:10

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.0.550:

    11:45

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 16:

    11:20

    Рынок микропроцессоров в третьем квартале: выиграли все, но по-разному:

    11:11

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.16:

    10:55

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127493:

    10:30

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.1 Build 2407:

    10:05

    Microsoft Windows и нетбуки: начало конца?:

    09:55

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.44 Beta:

    09:40

    Водоблок Swiftech MCW60-4870 охладит ATI Radeon HD4870:

    09:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1447 Beta:

    09:15

    Компактный и «хорошо подключенный», но не дешевый нетбук Dell Inspiron Mini 12:

    09:09

    HP Mini 1000 — не один нетбук, а сразу три:

    09:00

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.0:

    08:50

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1022.1:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    08:00

    Процессоры AMD Opteron Shanghai уже в продаже :

    03:44

    Сенсор с USB-подключением позволит управлять громкостью ПК:

    03:08

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