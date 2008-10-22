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    22 октября 2008

    0,85" и 1,0" SSD Super Talent — замена малым жестким дискам :

    21:52

    A-DATA спрятала флэшку в перчатку Микки Мауса:

    20:53

    Toshiba начала поставки сверхлегкого ноутбука Portégé A605:

    17:43

    Корпорация Intel показала действующий прототип платформы Moorestown:

    16:58

    В 22-нм техпроцессе, вероятнее всего, будет использоваться EUV:

    16:45

    Графика: XnView v.1.95.1 Beta:

    14:00

    Intel втихую распродает оборудование на аукционах?:

    13:55

    Архиваторы: Universal Extractor v.1.6:

    13:35

    Чистильщики: CleanCenter v.1.94:

    13:10

    Первый взгляд на системную плату Foxconn Quantum Force «Blood Rage» X58 :

    12:50

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.9:

    12:45

    Настройщики: GameOS v.3.5:

    12:20

    Настройщики: Game Accelerator v.7.9:

    11:55

    Samsung отзывает предложение о покупке SanDisk за 5,9 млрд. долл.:

    11:50

    Медиаплееры: JetAudio v.7.1.7:

    11:30

    Toshiba выпустила 80-ГБ винчестер для автомобилей:

    11:05

    Intel Clarksfield & Ibex Peak-M — ждем в третьем квартале 2009 года :

    11:03

    Результат теста GTX 260-216 SLI, Intel X58 и Core i7-965:

    10:25

    Процессоры Intel Atom Z5xx будут иметь увеличенные корпуса:

    10:12

    Super Talent представлен Luxio — 64-ГБ USB-накопитель нового семейства:

    10:11

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.175 Build 1385:

    10:05

    AMD выпустила пару новых процессоров, Phenom X3 8850 и Athlon X2 5050e:

    09:55

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.12:

    09:40

    Ноутбуков со светодиодной подсветкой оказалось меньше, чем ожидалось:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.1:

    09:15

    Virtium объединяет DDR и SATA SSD в одном модуле типоразмера SODIMM:

    09:15

    ASUS готовит Eee PC с ОС Windows 7 стоимостью $250 :

    09:08

    Интернет и сети: Network Password Recovery v.1.20:

    08:50

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.5.1:

    08:25

    Toshiba Qosmio X305-Q708 — игровой ноутбук премиум-класса:

    08:11

    Epson также вступает в «нетбучную гонку вооружений» :

    08:05

    Графика: TwistedBrush v.15.59:

    08:00

    Новый продукт компании Apacer — карта памяти SDHC класса 4 емкостью 32 ГБ :

    07:26

    eMagin покажет SXGA-микродисплеи, выполненные по технологии OLED:

    02:22

    Корпус Thermaltake Xpressar RCS100 — «рефрижератор» для ПК :

    00:47

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