  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 октября 2008

    Утилиты: FastStone Capture v.6.3:

    19:00

    Интернет и сети: Online TV Player v.4.8:

    18:35

    PX-B920UF — первый внешний рекордер Plextor для дисков Blu-ray :

    18:24

    Общение в сети: QIP Infium Build 9018 RC3:

    18:10

    NEC LaVie Light — японских нетбуков становится больше:

    18:07

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.29:

    17:45

    NVIDIA представила Quadro CX — профессиональный ускоритель для Adobe Creative Suite 4:

    17:42

    Утилиты: Process Monitor v.2.01:

    17:20

    Утилиты: Autoruns v.9.35:

    16:55

    Buffalo увеличивает объем NAS TeraStation Pro до 6 ТБ:

    16:46

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.4:

    16:30

    Transcend представляет новые портативные жесткие диски объемом 500 ГБ :

    16:17

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.48:

    16:05

    Безопасность: ZoneAlarm v.8.0.059.000:

    15:40

    В ноутбуках Apple присутствуют индикаторы влаги :

    15:19

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.4.1:

    15:15

    NVIDIA остается на рынке чипсетов и готовит новый продукт для платформы AMD :

    15:09

    Настройщики: Super Utilities v.8.8:

    14:50

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.169a1359:

    14:25

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.1:

    14:00

    Ноутбуки Toshiba Tecra M10 и A10 могут распознавать лица и визитные карточки:

    13:47

    Эмуляторы: MAME v.0.128s:

    13:35

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.7.1016:

    13:10

    Фото новых MacBook в высоком разрешении :

    12:52

    Innovative Silicon рассказала о «прорывах» в технологии памяти Z-RAM:

    12:51

    Утилиты: True Launch Bar v.4.3:

    12:45

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 012:

    12:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6148:

    11:55

    Gateway пополнила серию игровых ПК FX и открыла новую серию LX для энтузиастов мультимедиа:

    11:52

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.8.3:

    11:30

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.8.0:

    11:05

    Apple выпустила апдейты Xsan 2.1.1 :

    10:55

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 112:

    10:40

    Samsung Electronics показала первый в мире цветной электрофоретический дисплей на нанотрубках:

    10:39

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.1:

    10:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.2.1012:

    09:50

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1002.1:

    09:25

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.3:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    В третьем квартале AMD превзошла ожидания аналитиков:

    08:45

    Hybrid SLI в MacBook Pro: не все так гладко :

    08:38

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 октября):

    08:15

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:00

    PDSi использует GPU ATI Radeon E2400 в 3D-платах для встраиваемых систем:

    02:37

    Ассортимент Corsair пополнился недорогим блоком питания с высоким КПД:

    01:41

    ZOTAC GeForce 9800 GTX+ — новый ускоритель, уже с 1 ГБ памяти GDDR3:

    00:23

    Hitachi Maxell оснастила картриджи iVDR этикетками из электронной бумаги:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018