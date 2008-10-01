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    1 октября 2008

    CEATEC-2008: TDK устанавливает новый рекорд плотности магнитной записи:

    22:47

    Adobe продолжает работать над Flash для iPhone :

    22:38

    Visionman предлагает игровой ПК с водяным охлаждением по цене $1000:

    20:28

    HP Pavilion dv3500t — ноутбук «жидкого металла» с 13,3-дюймовым экраном:

    20:10

    Выпущена новая бета-версия AIM для Mac :

    19:42

    WD начинает поставки второго поколения «зеленых» винчестеров WD Caviar Green:

    19:35

    Dell S1909WX и S1709W: два дисплея в новом, «округлом» дизайне:

    19:20

    Imation Apollo Pro WX — первый внешний накопитель с интерфейсом WUSB:

    19:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12495:

    18:35

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2008 v.6.1:

    18:10

    Утилиты: SnagIt v.9.0.2:

    17:45

    MSI VR602 — хороший выбор недорогого, но производительного ноутбука? :

    17:25

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.64a:

    17:20

    Графика: ACDSee Pro v.2.5.335:

    16:55

    Интернет и сети: KlipFolio v.5.0 Build 5900-14:

    16:30

    Датчик изображения камеры Leica S2 будет на 56% больше полнокадрового :

    16:20

    Albatron KI780G — производительная плата форм-фактора Mini-ITX :

    16:11

    Настройщики: aTuner v.1.9.83:

    16:05

    Утилиты: Process Monitor v.2.0:

    15:40

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.09:

    15:15

    I-O Data выпустила «свои» 8x-приводы Blu-ray :

    14:59

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.7.3:

    14:50

    AMD готова к выпуску первого 45-нм процессора: здравствуй, Shanghai!:

    14:28

    Чистильщики: Baku v.3.6.3194:

    14:25

    Безопасность: F-Secure BlackLight v.2.2.1092 Beta:

    14:00

    Фото дня — концепт медиасервера Toshiba:

    13:59

    iXBT.com поздравляет всех читателей с 11-летием совместной жизни!:

    12:40

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1576:

    12:35

    NVIDIA прелагает уладить дело о сговоре относительно цен на GPU, заплатив $850000:

    12:20

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.6:

    12:10

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.0.9:

    11:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.09.2008):

    11:20

    Миниатюрный Bluetooth-адаптер Zoom 4322 поддерживает спецификации 2.1+EDR:

    10:57

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 108:

    10:55

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.03.0936 Beta:

    10:30

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.14:

    10:05

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Final:

    09:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.102:

    09:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.179.13 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 октября):

    08:00

    ELSA Gladiac 940GT Titanium Evolution и Gladiac 940 GT Titanium — два претендента на звание чемпиона в «тяжелом весе» :

    00:25

    TSMC пообещала освоить 28-нм технологию в начале 2010 года:

    00:07

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