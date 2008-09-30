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    30 сентября 2008

    SteelSeries решила окрасить полноразмерные наушники Siberia в красный цвет:

    21:23

    Разработки Kyocera обеспечивают рекордную скорость печати:

    20:45

    PDAnet для iPhone — замена NetShare :

    20:36

    EA выпустила новую версию Spore Origins для iPod nano :

    19:26

    Файловые обменники: Cabos v.0.8:

    17:20

    ASUS P6T DELUXE с Super Hybrid Engine — системная плата для оверклокеров:

    17:18

    Настройщики: Reg Organizer v.4.22 Beta 2:

    16:55

    NXP Semiconductors: микроконтроллеры ARM9 с интерфейсом USB 2.0 OTG:

    16:47

    Россыпь новых карт памяти Fujifilm :

    16:38

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.0.0:

    16:30

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.5 Build 1292 Beta:

    16:05

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.173 Build 1373:

    15:40

    Huntkey HK300-41UPS: блок питания и ИБП в едином корпусе:

    15:27

    TUL представила свои варианты бюджетных карт на Radeon HD 4550 и HD 4350 :

    15:26

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.3.1:

    15:15

    Super Talent MasterDrive LX — серия доступных SSD-накопителей:

    15:06

    Настройщики: NiBiTor v.4.6:

    14:50

    Объективы Tamron на Photokina:

    14:47

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44 (Updated):

    14:25

    ARM, Chartered, IBM и Samsung совместно создадут платформу для 32-нм и 28-нм однокристальных систем:

    14:17

    Мультимедиа: LameXP v.3.05:

    14:00

    Специалисты DesignArt Networks создали универсальную «базовую станцию WiMAX в микросхеме» :

    13:42

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.3.1:

    13:35

    Sigma выпустила многоядерный мультимедийный процессор для потребительской электроники:

    13:29

    Софт для сотовых: Floola v.3.6.0:

    13:10

    Утилиты: SniffPass v.1.07:

    12:45

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.7:

    12:20

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.3:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.17:

    11:30

    Fujifilm показала семь новинок, включая рабочий прототип первой в мире потребительской 3D-камеры:

    11:25

    Графика: XnView v.1.95 Beta 3:

    11:05

    Radeon HD 4350 и HD 4550, официально: довольно мощные GPU в диапазоне $39-59:

    10:42

    Восстановление данных: Recuva v.1.19.350:

    10:40

    Radeon HD 4830 в тестах: быстрее GeForce 9800 GT за менее, чем 150 долларов:

    10:31

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.0.8:

    10:15

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.18.1:

    09:50

    Графика: TwistedBrush v.15.57:

    09:25

    Умер, не родившись: AMD сворачивает разработку «убийцы Atom»? :

    09:15

    Point of View оснащает 3D-карту GeForce 9800 GTX+ системой охлаждения Arctic Cooling :

    09:10

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.90:

    09:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.0.0:

    08:45

    Диагностика: Nero InfoTool v.5.3.3.0:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 сентября):

    08:00

    Stylistic ST6012 — новая «таблетка» Fujitsu-Siemens:

    01:16

    SanDisk выпустила новые карты памяти microSDHC и Stick Micro (M2):

    00:46

    Фоторепортаж со стенда Olympus на Photokina 2008:

    00:45

    Представлено новое поколение интерфейса SAS: скорость увеличена до 6 Гбит/с:

    00:15

    Transcend выпускает свои скоростные SSD:

    00:11

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