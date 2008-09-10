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    10 сентября 2008

    Apple выпустила несколько обновлений ПО для Mac OS X и Windows. :

    23:35

    iPod shuffle получил новые цвета :

    23:18

    Microsoft анонсировала наборы из клавиатур и мышей Wireless Laser Desktop 6000 и Media Desktop 1000:

    22:44

    Antec Skeleton — компьютерный корпус-скелет, сильно отличающийся от остальных:

    22:24

    JetFlash V20 — 64-ГБ накопитель компании Transcend:

    22:06

    Imation первой представляет в Европе записываемые диски TDK Life on Record 6x Blu-ray :

    19:12

    Шасси ASUS VENTO TA-M1: хорошее охлаждение, простота монтажа и стильный внешний вид:

    18:45

    Подведены итоги конкурса CUDA!:

    15:59

    Стыковочная станция USB to VGA 4-in-1 обеспечивает подключение монитора и других устройств к порту USB:

    15:30

    Apple выпустила iPod classic 120 ГБ :

    14:17

    iPod touch 2G обладает встроенной поддержкой Nike + iPod :

    11:14

    Toshiba увеличивает объем 1,8-дюймовых HDD до 240 ГБ — новый мировой рекорд:

    09:30

    AMD выпустила ATI Radeon HD 4670 и ATI Radeon HD 4650: вдвое быстрее конкурентов по той же цене:

    09:00

    Pioneer считает, что для Blu-ray найдется место в будущем:

    08:55

    α900, первая полнокадровая DSLR Sony, дебютировала официально:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    08:00

    iPod nano 4G оснащен акселерометром :

    05:27

    iTunes 8 автоматически создает плейлисты :

    04:36

    Фото дня: 3D-ускоритель MSI Radeon HD 4670:

    00:01

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