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    24 сентября 2008

    ThinkPad X200 и Tablet PC ThinkPad X200 — два ультрапортативных мобильных ПК для разных задач:

    23:31

    Griffin выпустила новую версию iTrip Auto :

    18:53

    Создан первый «настоящий» объемный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц:

    15:14

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0i:

    15:05

    Компания Pentax объявила о выходе четырех новых продуктов:

    15:02

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.1.55b:

    14:40

    ELSA G43IM-C2 — системная плата для игр и офисных приложений:

    14:27

    Packard Bell пополняет линейку мониторов Viseo бюджетными моделями 193 Ws и 223 Ws:

    14:24

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.11b:

    14:15

    Gresso: 192-ГБ «флэшка» ценою в 5000 евро:

    13:57

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.0 Beta:

    13:50

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.2.984:

    13:25

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.0.0:

    13:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.7:

    12:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44 (Updated):

    12:35

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 Update 4:

    12:10

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.12:

    11:45

    Безопасность: Cryptainer LE v.7.2.3.0:

    11:20

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.17 Final:

    10:55

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.24 Beta:

    10:30

    Клавиатура Brando Super Tiny умещается на ладони :

    10:27

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4 Final:

    10:05

    «Темный рыцарь» в исполнении ASUS — EN9800GTX+ DK/HTDI/512M:

    10:03

    Архиваторы: PeaZip v.2.3a:

    09:40

    Общение в сети: Xfire v.1.98 Build 34158:

    09:15

    Производители ноутбуков корректируют стратегию по продвижению Blu-ray:

    08:59

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.49:

    08:50

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.0.5:

    08:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.2:

    08:00

    VGA-дисплей + 800-МГц процессор = коммуникатор ASUS P565:

    07:53

    SanDisk Extreme IV CompactFlash — «двойная емкость и увеличенная скорость» :

    01:39

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