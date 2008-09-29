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    29 сентября 2008

    Microsoft разрабатывает поисковый клиент Tellme для iPhone :

    21:33

    Новые объективы Tokina на Photokina:

    20:47

    Chartered может освоить 28-нм техпроцесс уже в будущем году:

    18:58

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.0 RC3:

    17:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.37:

    16:55

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1090:

    16:30

    Утилиты: Pfrank v.2.24:

    16:05

    Утилиты: SUMo v.2.3.4:

    15:40

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.5 Build 18:

    15:15

    GIGABYTE не станет снижать цены на системные платы:

    15:08

    Медиаплееры: MPlayer (2008-09-27):

    14:50

    MSI IM-945GSE — платформа на Atom N270, которая потребляет минимум энергии:

    14:48

    У Samsung готовы самые маленькие в мире чипы DDR3 плотностью 2 Гбит:

    14:39

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.10.02:

    14:25

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.2.0.0:

    14:00

    Настройщики: Game Accelerator v.7.8:

    13:35

    Настройщики: GameOS v.3.3:

    13:10

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.8:

    12:45

    Утилиты: Winstep Xtreme v.8.9:

    12:20

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.9:

    11:55

    Настройщики: System Mechanic v.8.0.3:

    11:30

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4413:

    11:05

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.3.14:

    10:40

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.52:

    10:15

    Утилиты: FontEXPRO v.1.4:

    09:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.1.0.720:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    08:45

    Энергоэффективные 45-нм CPU AMD появятся на рынке во 2 квартале 2009-го:

    08:36

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2008 года):

    08:00

    Dell выпускает 23-дюймовый монитор S2309W:

    07:52

    Обновленный ASUS Eee PC получил модуль для связи на скорости до 7,2 Мбит/с :

    01:28

    256-ГБ SSD для нетбуков в исполнении Toshiba:

    00:39

    Шнур игровой мыши Nova Slider X 600 расположен не там, где все привыкли его видеть:

    00:24

    У Elpida и Buffalo готова память DDR3, работающая на частоте 2,4 ГГц:

    00:23

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