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    26 сентября 2008

    Apple начала тестирование обновления операционной системы iPhone :

    23:31

    Внешний HDD Buffalo MiniStation Shinobi – 30 или 60 ГБ в очень маленьком корпусе:

    22:58

    В новом MacBook Pro не будет портов DVI и FireWire 400? :

    21:13

    Lite-On IT получила от Plextor заказы на 20x-скоростные пишущие приводы DVD:

    18:12

    Запись: CopyToDVD v.4.1.0:

    18:10

    Microsoft: Virtual Earth 3D v.3.0 Beta:

    17:45

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.0 Build 1271:

    17:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4193:

    16:55

    Интернет и сети: VMware Player v.2.5.0 Build 118166:

    16:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4889:

    16:05

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 RC1:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.17:

    15:15

    Утилиты: StarEd v.5.0:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.51:

    14:25

    Raidsonic: сетевая система хранения данных с USB-интерфейсом:

    14:19

    Запись: BurnAware v.2.1.3.1:

    14:00

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98.2:

    13:35

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.12:

    13:10

    В ассортименте Antec появился кулер для ноутбуков с 200-мм вентилятором:

    12:45

    Чистильщики: CCleaner v.2.12:

    12:45

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.2:

    12:20

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.80:

    11:55

    Dell и HP урежут расходы на разработку ноутбуков – как это скажется на их надежности?:

    11:46

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.05:

    11:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.91:

    11:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.09.2008):

    10:40

    Общение в сети: A-Patch for Windows Live Messenger Wave 3:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    09:25

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.178.13 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    NVIDIA сменит схему названий своих видеокарт уже в этом году:

    08:40

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.95:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 сентября):

    08:00

    Нетбуки могут исчезнуть, как класс, уже в будущем году:

    02:20

    Фоторамка в 32 дюйма? Почему бы и нет:

    00:03

    S3 выпускает серию мобильных GPU Chrome 400 ULP:

    00:01

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