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    12 сентября 2008

    Apple выпустила iPhone 2.1 software update :

    23:57

    Apacer HandySteno AH161: накопитель-головоломка:

    22:41

    Thermaltake демонстрирует бесшумный кулер для видеокарт, Fanless 330:

    22:35

    BenQ тоже планирует выпуск нетбуков, а Quanta уже винит нетбуки в падении дохода:

    20:34

    SPARKLE представила плату GeForce 9800 GTX+ собственной разработки:

    20:11

    «Шпионские снимки» новой клавиатуры и мыши Dell:

    19:54

    Мониторы LaCie со светодиодной подсветкой имеют сверхширокий цветовой охват:

    19:09

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.06.1:

    19:00

    Microsoft представила технологию BlueTrack и первые мыши, в которых она используется:

    18:45

    Дефрагментаторы: mst Defrag Home Edition v.3.0:

    18:35

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    18:10

    Безопасность: Vista Firewall Control v.2.1:

    17:45

    Настройщики: nLite v.1.4.9.1:

    17:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12154:

    16:55

    Запись: FinalBurner Free v.2.3.0.135:

    16:30

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.5.0:

    16:05

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.8.1:

    15:40

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.3.0.7:

    15:15

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.9.6.1d:

    14:50

    Серия Sony VAIO AW: ноутбук в роли домашнего кинотеатра или фотостудии — почему нет?:

    14:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1028:

    14:25

    Элегантный бокс для жестких дисков Floston SB-20UB доступен в четырех цветах:

    14:10

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.6.3:

    14:00

    Microsoft: новые версии IntelliType Pro под Vista:

    13:35

    Microsoft: IntelliPoint v.6.30:

    13:10

    Apple выпустила апдейт драйверов принтеров HP :

    12:59

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.4.0:

    12:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44 (Updated):

    12:20

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 2976:

    11:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.9:

    11:30

    Фото дня: процессор AMD Phenom X2 6500+, самый быстрый двухъядерный Phenom, и его результаты в тесте Super PI:

    11:22

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.5.3:

    11:05

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.3.0.494:

    10:40

    Анонсированы профессиональные 3D-укорители ATI FirePro V8700 и V3750:

    10:25

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 22:

    10:15

    Демонстрация NVIDIA Tegra в будущих автомобилях Audi и подробности о платформе:

    10:13

    AMD опять снижает цены Phenom X3, выпускает новые модели:

    10:12

    NVIDIA придется отвечать в суде за сокрытие информации о дефектных GPU:

    09:55

    Запись: CopyToDVD v.4.0.14.19:

    09:50

    Настройщики: Super Utilities v.8.6:

    09:25

    Редакторы: RJ TextEd v.4.62:

    09:05

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.26:

    08:45

    Универсальный пульт Movea Gyration Air Music Remote может выполнять функции беспроводной мыши:

    08:42

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2206:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.176.26 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    ASUS выпускает быстрый и функциональный коммуникатор с «ручным» управлением, P552w:

    08:09

    Пара ATI Radeon HD 4670 оказалась быстрее, чем один HD 4850 :

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 сентября):

    08:00

    Фото и известные характеристики нетбука Samsung :

    07:55

    Сегодня Panasonic представит свою третью DSLR:

    07:05

    Получат ли iPod classic 80/160 ГБ функцию Genius? :

    02:35

    Выход чипсета MCP7A задерживается, но первые системные платы на его основе уже готовы:

    00:20

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