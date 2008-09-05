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    5 сентября 2008

    Mac-версия Call of Duty 4: Modern Warfare поступит в продажу в этом месяце :

    23:29

    Creative N400 — компактные USB-колонки с поддержкой X-Fi:

    19:57

    Patriot выпустила наборы оверклокерской памяти DDR3 PC3-16000 Viper Series с короткими таймингами:

    19:14

    Планы AMD по выпуску наборов системной логики: сюрпризов не будет:

    18:45

    Утилиты: ProduKey v.1.32:

    13:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.16:

    13:00

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.5:

    12:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 43:

    12:10

    AMD готовится к разделению, утверждает аналитик:

    11:54

    Шестиядерные Intel Dunnington дебютируют в этом месяце:

    11:53

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC6:

    11:45

    Подробности о планах AMD в отношении 45-нм процессоров Deneb и Propus :

    11:34

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.56:

    11:20

    Сергей Брин: Mac-версия Chrome — через несколько месяцев :

    11:08

    Утилиты: WindowsGuard 2008 v.6.6.49:

    10:55

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.15:

    10:30

    Intel Core 2 Q9550 — значительно уцененный, но «оверклокерский» процессор, который уже поступил в продажу:

    10:24

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.8.1.0.367:

    10:05

    Редакторы: WinHex v.15.1:

    09:40

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.09:

    09:15

    Названа дата выхода усиленного GeForce GTX 260 с 216 процессорами:

    08:52

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.5:

    08:50

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.3.2:

    08:25

    ProLite E2607WS — WUXGA-мониторы Iiyama с диагональю 25,5" для игр:

    08:23

    Настройщики: Fresh UI v.8.14:

    08:00

    ASUS EAH 4870 D5 512MB — нетипичный продукт на Radeon HD 4870:

    05:38

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