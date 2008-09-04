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    4 сентября 2008

    Sony выпустила три линии моноблочных ПК с большими экранами и приводами Blu-ray:

    20:39

    Apacer: кардридер Mega Steno AM401:

    20:07

    QNAP TS-509 Pro Turbo NAS: компактное 5-ТБ хранилище с сетевым подключением:

    18:53

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.5 Beta:

    18:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.533:

    17:35

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.3.0:

    17:10

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.2:

    16:45

    Утилиты: Xpadder v.5.3:

    16:20

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.3.05:

    15:55

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.42:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.2.4:

    15:05

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.7:

    14:40

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 2974:

    14:15

    Редакторы: AkelPad v.4.0.4:

    13:50

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.19 Beta:

    13:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.21.0000 Beta:

    13:00

    Общение в сети: Xfire v.1.97 Build 33914:

    12:35

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.05:

    12:10

    Медиаплееры: MPlayer (2008-09-03):

    11:45

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 7:

    11:20

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.695:

    10:55

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.19:

    10:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.25:

    10:05

    Kingston Technology выпустила быструю память для ноутбуков: HyperX PC2-6400 CL4:

    09:55

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008.09.03:

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.17:

    09:15

    Ассортимент NEC пополнился 22-дюймовым монитором премиум-сегмента :

    09:15

    Первые результаты тестирования Radeon HD 4670 и 4650 с HD 3850, 3690 и GeForce 9500GT:

    08:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    08:50

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2008.06b:

    08:25

    Spansion планирует выпустить самую быструю и компактную флэш-память типа NAND:

    08:15

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.4.4:

    08:00

    MSI представила разогнанный ускоритель GTX 280 с очень тонким водоблоком для системы водяного охлаждения:

    07:16

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