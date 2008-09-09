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    9 сентября 2008

    Intel начала продажи своих твердотельных накопителей X18-M и X25-M:

    22:29

    Цена ASUS Eee PC 901 падает ниже отметки $500:

    22:17

    WinTV MiniStick — маленький USB-тюнер для приема мобильного телевещания :

    18:59

    Новая 16-ГБ карта памяти Lexar Professional UDMA CompactFlash: быстрая и емкая:

    18:14

    Антивирусы: The Cleaner v.5.1:

    16:45

    Графика: Fotosizer v.1.18.0.286:

    16:20

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.52:

    15:55

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.2:

    15:30

    Corsair вот-вот представит 8-ГБ наборы модулей DDR2 с малыми задержками:

    15:20

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC7:

    15:05

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.1:

    14:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4185:

    14:15

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.855:

    13:50

    Редакторы: RJ TextEd v.4.61:

    13:25

    Утилиты: Partition Find & Mount v.2.31:

    13:00

    Разработанный в Eureka Technology производительный контроллер памяти поддерживает DDR2 и DDR3:

    12:47

    Графика: XnView v.1.95 Beta 1:

    12:35

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.03:

    12:10

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 Beta 3.0:

    11:45

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.27:

    11:20

    Графика: TwistedBrush v.15.54:

    10:55

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.1.1:

    10:30

    Sony начала поставки стыковочной станции с поддержкой DisplayLink:

    10:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.45:

    10:05

    Редакторы: AkelPad v.4.0.5:

    09:40

    Запись: BurnAware v.2.1.2:

    09:15

    Plastic Logic готовит к выпуску легкую «электронную книгу» с большим экраном:

    08:50

    Диагностика: Dr.Hardware 2008 v.9.5.0e:

    08:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1000 Beta:

    08:25

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.90:

    08:00

    Aqua-computer выпустила процессорный водоблок сuplex hd :

    02:02

    HP EliteBook 6930p делает реальным сутки автономной работы ноутбука:

    00:29

    Фото и тесты производительности двухъядерного Intel Atom 330:

    00:28

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