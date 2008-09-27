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    27 сентября 2008

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.3:

    15:05

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.3.1.1:

    14:40

    Мультимедиа: MP3tag v.2.41с Beta:

    14:15

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.3:

    13:50

    Мультимедиа: Reaper v.2.51:

    13:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.3:

    13:00

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 107:

    12:35

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.857:

    12:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.08.02:

    11:45

    Мультимедиа: Fresh View v.7.56:

    11:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.9.8 Beta:

    10:55

    Dell Precision M6400: ноутбук с 16 ГБ памяти и многим другим:

    10:50

    Фоторамка HP df820 не только показывает фото, но и печатает их:

    10:49

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.01:

    10:30

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 Update 5:

    10:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 15:

    09:40

    Утилиты: PC Activity Monitor Lite v.7.7.1:

    09:15

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.7:

    08:50

    Тестовые приложения: Nero DiskSpeed v.4.11.4.0:

    08:25

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.385:

    08:00

    GlacialTech представила Altair A381 — серию корпусов для создания HTPC-систем:

    01:31

    Intel Atom 330 и видео в 1080p: кто кого?:

    00:32

    Noctua представила CPU-кулеры для Intel Xeon и AMD Opteron :

    00:29

    ASUS снизит цены системных плат на базе Intel P45 Express:

    00:16

    HydroFlow — новый водоблок компании OCZ для процессоров AMD и Intel :

    00:01

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