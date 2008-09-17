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    17 сентября 2008

    Apple выпустила обновления Digital Camera RAW и WebObjects :

    23:51

    Lenovo обновит серию мониторов ThinkVision новыми энергоэкономичными дисплеями:

    23:30

    Пользователи просят отключить автокорекцию текста в iPhone :

    22:09

    Apple выпустила обновления Remote Desktop и Server Admin Tools :

    21:06

    Abaco анонсирует настольный мини-ПК на двухъядерном процессоре Intel Atom:

    20:55

    WD увеличивает объем портативных накопителей My Passport до 500 ГБ:

    20:39

    LEICA C-LUX 3: модная камера с хорошим объективом:

    19:59

    Новая звуковая карта Creative обеспечивает трансляцию звука по беспроводному каналу:

    19:37

    Gemalto встраивает DVD-контент в корпус для SIM-карты оператора WIND :

    18:59

    C помощью ПО Remote для iPhone теперь можно создавать плейлисты Genius :

    17:58

    HP TouchSmart IQ800 объединяет мощный ПК и HD-дисплей в одном устройстве:

    17:20

    Scythe Kama Reader 2 дополнит функциональность настольного ПК или ноутбука:

    15:18

    «Лаборатория Касперского» публикует отчет «Развитие угроз в первом полугодии 2008 года»:

    15:17

    SAPPHIRE HD 4870 TOXIC Edition: разогнанный ускоритель с фирменным кулером Vapor-X:

    13:51

    Apple обновила firmware iPod nano 4G :

    13:28

    ZOTAC представила быстрый ускоритель на обновленном GeForce GTX 260 — в версии AMP²! Edition :

    13:25

    ABBYY FineReader 9.0 Home Edition – новая «домашняя» версия системы распознавания:

    13:17

    ASUS Glaxy7: новичок в стане коммуникаторов класса Hi-End:

    12:18

    Sun расширяет набор решений для виртуализации:

    12:17

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.327:

    12:10

    Общение в сети: ooVoo v.1.7.1.50:

    11:45

    Кодеки: Codec v.8.3b:

    11:20

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.1.3:

    10:55

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.22 Beta:

    10:30

    Addonics предлагает использовать 2,5-дюймовые HDD и SSD в роли сменных и внешних накопителей с аппаратным шифрованием :

    10:12

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.6 Final:

    10:05

    Графика: TwistedBrush v.15.55:

    09:40

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1441 Beta:

    09:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.5.8.1294 Beta:

    08:50

    Предварительные результаты тестов Radeon HD 4850 X2 оставляют не у дел GeForce GTX 280:

    08:27

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.9:

    08:25

    HP выпускает развлекательные ноутбуки HDX16 и HDX18:

    08:21

    NVIDIA представляет гибридную графику для ноутбуков на базе GeForce 9 и Centrino 2:

    08:20

    df300a1 и df1000, две совсем непохожие фоторамки HP:

    08:16

    Диагностика: Drive Health v.2.5.180:

    08:00

    Фото дня — голый GeForce GTX280 (без крышки) :

    03:29

    Цены 1-Гбит чипов DDR2 достигли нового минимума :

    03:26

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