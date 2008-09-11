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    11 сентября 2008

    ELSA намекает, что следующим шагом NVIDIA станут чипы GT206 и GT212:

    23:35

    iPod touch 2G оснащен Bluetooth-чипом :

    23:29

    Apple выпустит новые ноутбуки 14 октября? :

    22:59

    Ноутбук Toshiba Dynabook SS RX2 работает от батареи 12,5 часов и является самым легким в своей категории:

    21:25

    Force3D представила свои версии адаптеров Radeon HD 4650 и 4670:

    19:31

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 379:

    19:00

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.44:

    18:35

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP3 Update Pack v.1.0.1:

    18:10

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.6:

    17:45

    Apple представила новую высококачественную гарнитуру для iPod:

    17:39

    SanDisk Extreme III CompactFlash — карты памяти со скоростью 30 МБ/с и удвоенной емкостью :

    17:29

    Графика: ACDSee Pro v.2.5.332:

    17:20

    Мышь Microsoft Arc Mouse: на стыке моды и технологий :

    16:58

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 8:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.7.0.5:

    16:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.90:

    16:05

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.28:

    15:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.8.0.020.000:

    15:15

    iiyama дополняет серию мониторов ProLite 20- и 22-дюймовой моделями E2002WS и E2202WS-2 :

    14:52

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.0:

    14:50

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.0 Final:

    14:25

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.7.1:

    14:00

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.20:

    13:35

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.7 (Updated):

    13:10

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.70:

    12:45

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.5.0:

    12:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.3.26:

    11:55

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.2:

    11:30

    Утилиты: AceMoney v.3.11:

    11:05

    Утилиты: Super Fdisk v.1.0:

    10:40

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.7.1:

    10:15

    Palit удваивает объем памяти разогнанного Radeon HD 4850:

    09:52

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.94:

    09:50

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.84:

    09:25

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.70:

    09:05

    ASUS оснащает игровой ноутбук G50V кнопкой «разгона» и OLED-дисплеем :

    08:55

    Медиаплееры: QT Lite v.2.7.0:

    08:45

    Диагностика: TaskInfo v.8.1.0.264:

    08:30

    На смену коммуникатору HTC Touch придет Opal:

    08:21

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.5:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    08:00

    В течение месяца AMD выпустит еще несколько GPU, а первые 45-нм CPU выйдут до конца года: цены и другие подробности:

    08:00

    Leadtek представила WinFast PxVC1100 — производительную карту для работы с графикой на процессоре Toshiba SpursEngine:

    07:55

    SanDisk рассматривает возможность продажи NAND пластинами:

    01:40

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