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    16 сентября 2008

    Гибридный TV-тюнер SiTune ставит рекорд энергопотребления:

    18:28

    BFG GeForce GTX 260 MAXCORE — фабрично разогнанная серия 3D-карт :

    18:27

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12183:

    17:20

    The Force Unleashed — новая игра из серии Star Wars для iPhone :

    17:15

    Утилиты: EarthView v.3.9.2:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.4.5:

    16:30

    Сентябрьский номер журнала iXBT.com поступил в продажу!:

    16:27

    Chromium — Chrome для Mac и Linux :

    16:07

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95b.856:

    16:05

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.4 Build 1286 Beta:

    15:40

    Настройщики: Fresh UI v.8.15:

    15:15

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.0.12.10 RC:

    14:50

    NXP: первые в мире полностью интегрированные интерфейсные микросхемы для HDMI 1.3:

    14:37

    Logitech: всенаправленные колонки Z-5:

    14:27

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.0.0 Preview:

    14:25

    Toshiba тоже хотела бы купить SanDisk:

    14:18

    Apple «перевыпустила» iTunes 8 для Windows :

    14:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.7 Beta:

    14:00

    Apple работает над созданием собственного CPU для iPhone :

    13:45

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.0.0-rc2:

    13:35

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.22:

    13:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.6:

    12:45

    Intel выпускает первый 45-нм шестиядерный Xeon и еще шесть процессоров:

    12:22

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.1:

    12:20

    QuickerTek выпустила адаптер 802.11n для MacBook Pro :

    12:01

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2543:

    11:45

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4346:

    11:20

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.06.3:

    10:55

    Утилита NetShare не вернется в App Store :

    10:46

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.36:

    10:30

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.56:

    10:05

    Seagate полностью обновляет семейство внешних винчестеров :

    10:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.09.2008):

    09:40

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.11.0.3265:

    09:15

    Блок питания Topower Silent Green TOP-850SG подойдет для системы с четырьмя GPU:

    08:58

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.2:

    08:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.101:

    08:25

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20:

    08:00

    Dell предлагает Qflix DVD — первый пишущий привод для записи 10-долларового CSS-видеоконтента :

    04:07

    Silicon Power LuxMini 720 — стильный накопитель с функциональным ПО:

    03:10

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.5 :

    01:30

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