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    1 сентября 2008

    AOpen XC mini MP45-DR — медиаПК объемом 1,36 литра с поддержкой HDMI :

    20:22

    Logitech: анонс беспроводных колонок для ноутбуков Z-500:

    20:07

    ASUS My Cinema - US1-100/P/FM/RC — миниатюрный тюнер с автоматическим включением для ноутбука:

    19:521

    Имиджевый ноутбук Fujitsu AMILO Si 3655:

    19:17

    Анонс фотокамеры Sony Cyber-shot T500:

    17:57

    Корпуса Aplus CS-Black Pearl II и CS-Black Pearl WCR Edition:

    17:19

    Agnitum: бесплатный Spam Terrier v.2.0:

    15:30

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.7:

    15:05

    Настройщики: GameOS v.3.2:

    14:40

    Intel выпустила три новых настольных CPU: Core 2 Quad Q8200, Core 2 Duo E5200 и Celeron D 450:

    14:18

    Настройщики: Game Accelerator v.7.7:

    14:15

    В Москве состоится семинар Apple по Aperture 2 :

    14:04

    Check Point: новая версия единого клиента для защиты конечных точек сети :

    13:59

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.1:

    13:50

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 01\09\2008:

    13:25

    Утилиты: ShellToys XP v.6.4.0:

    13:25

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.36:

    13:00

    Scythe Musashi VGA Cooler: анонса нет, но купить можно. Пока — в Японии :

    12:50

    CD/DVD: Super DVD Ripper v.2.43:

    12:35

    AMD поддержит линейку FX двумя моделями Phenom:

    12:12

    Утилиты: KillProcess v.2.43 Beta:

    12:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.4:

    11:45

    Компактные фотопринтеры Canon Selphy ES3 и ES30:

    11:27

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.5:

    11:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2541:

    10:55

    Словари «СловоЕд» доступны на iPhone и iPod Touch :

    10:48

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.1.950:

    10:30

    Gigabyte United исчезнет ровно через месяц:

    10:29

    Благодаря DisplayLink, чипсеты Intel 4-й серии смогут поддерживать до четырех мониторов:

    10:11

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.15a:

    10:05

    «Солнечное дерево» зарядит мобильные устройства:

    09:57

    Аналитики оценили значение выпуска 3D-ускорителей нового поколения :

    09:44

    Запись: BurnAware v.2.1.1:

    09:40

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.177.79 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 по 31 августа 2008 года):

    08:50

    Thermaltake V9 — корпус с 23-см вентилятором для создания игрового ПК:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 августа 2008 года):

    08:25

    Выпущен Solver для Excel 2008 for Mac :

    08:24

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 августа 2008 года):

    08:00

    LG N4B1: NAS с приводом Blu-ray:

    08:00

    ASUS R50 — маленький, но мощный Ultra Mobile PC:

    07:54

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