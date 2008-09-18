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    18 сентября 2008

    Iomega выпустила внешний HDD в стиле MacBook Air :

    21:17

    StuffIt Deluxe 2009 поддерживает QuickLook :

    20:14

    Super Talent выпускает быстрые SSD в третьем поколении серии MasterDrive:

    19:26

    Новые мыши HP имеют немного магии Вуду в своем ДНК:

    17:54

    Trend Micro выпускает новое решение для защиты систем обмена сообщениями:

    14:57

    Настройщики: PowerStrip v.3.82.635:

    14:40

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 802 Beta:

    14:15

    Ватерблок Swiftech MCW60 теперь подходит и для видеопроцессоров GT200 :

    14:06

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.0:

    13:50

    Графика: XnView v.1.95 Beta 2:

    13:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.3.1:

    13:00

    Настройщики: WinTools.net Professional v.9.7.1:

    12:35

    MSI GX711 — 17" ноутбук для мобильного игрока и не только :

    12:18

    CompuLab Fit-PC Slim — претендент на звание самого маленького настольного ПК:

    12:11

    Медиаплееры: MPlayer (2008-09-17):

    12:10

    Как оказалось, iPod nano 4G бывает и 4-гигабайтным :

    11:58

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 17\09\2008:

    11:45

    Низкопрофильный процессорный кулер Nexus Low 7000 подойдет для систем с гнездом LGA 1366:

    11:25

    Утилиты: Foxit Reader v.2.3 Build 3309:

    11:20

    LEICA D-LUX 4 — дебют Camera AG в категории «компактных системных камер»:

    11:06

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 11:

    10:55

    Настройщики: RivaTuner v.2.11:

    10:30

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.60 Beta:

    10:05

    Kodak выпускает первую в мире беспроводную фоторамку с OLED-экраном; пока очень дорогую:

    10:00

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.705:

    09:40

    Первый альтернативный вариант GeForce 9800 GTX+ появился в ассортименте GALAXY Technology:

    09:22

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.0908.1:

    09:15

    Поддельная флэш-память заполонила Китай — где она окажется в итоге?:

    09:001

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.177.98 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    SanDisk отклонила предложение Samsung о покупке:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:25

    Коммуникатор HTC Touch 3G представлен официально:

    08:15

    Толщина дисплея AOC V17 — всего 12 мм :

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 сентября):

    08:00

    Diamond Multimedia оснащает ATI Radeon HD 4870 гигабайтом памяти :

    01:40

    Lexar Media доводит емкость карт памяти Platinum II (SDHC и CF) до 16 ГБ:

    01:09

    Контроллер EzRAID DD4 FlexMount SATA RAID 1 рассчитан на установку в любом свободном месте корпуса:

    00:05

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