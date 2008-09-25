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    25 сентября 2008

    Adobe CS4 поддерживает на Mac Multitouch-трекпады :

    23:29

    PocketMac for iPhone синхронизирует данные с Entourage и Lotus Notes :

    22:56

    Apple выпустила апдейты Java для Mac OS X :

    20:51

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1030:

    17:35

    SecurIT анонсирует новый продукт для защиты от внутренних угроз:

    17:27

    Кодеки: DivX v.6.8.4.7:

    17:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.08:

    16:45

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b72:

    16:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.50:

    15:55

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.50:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.4.07:

    15:05

    Настройщики: RegSupreme v.1.8.0.472:

    14:40

    Фото дня: процессор Intel Core i7 965 XE и его кулер:

    14:23

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.48.01:

    14:15

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.468:

    13:50

    Виртуальные машины: VMware v.6.5 Build 118166:

    13:25

    Антивирусы: The Cleaner v.5.2:

    13:00

    Ответ Sony моде на нетбуки: серия VAIO TT по цене от двух до четырёх тысяч долларов:

    12:54

    Анонс цифровых фоторамок QUMO PhotoLife:

    12:39

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.50:

    12:35

    Запись: BurnAware v.2.1.3:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3800:

    11:45

    Все ноутбуки Dell обзаведутся светодиодной подсветкой к 2010 году:

    11:22

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.7:

    11:20

    Чистильщики: WashAndGo v.10.6.2:

    10:55

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.7.0.0.38:

    10:30

    Toshiba первой полностью перейдет на выпуск NAND по нормам 43 нм:

    10:25

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.248:

    10:05

    Утилиты: IconPackager v.4.1:

    09:40

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 105:

    09:15

    USBw 100 – первый USB-адаптер WiMAX в ассортименте Motorola:

    09:00

    Утилиты: SkinStudio v.6.3:

    08:50

    Leica создаст процессор для новой цифровой зеркальной камеры совместно с Fujitsu:

    08:30

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.8:

    08:25

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.709:

    08:00

    Нетбуки уступят место MID к 2013 году, полагают аналитики:

    00:21

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