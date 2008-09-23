  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 сентября 2008

    WindowShade X 4.2 поддерживает Mac OS X Leopard :

    23:50

    T-Mobile G1: первый коммуникатор, работающий под управлением Google Android:

    22:23

    Thermaltake XPRESSAR, корпус-холодильник:

    22:06

    Sony BWU-300S — привод Blu-ray со скоростью записи 8х:

    21:48

    Цены продолжают сдерживать приход Blu-ray в ПК:

    20:32

    Photokina 2008: Pretec показала карты CompactFlash наивысшей емкости :

    20:00

    Новый MacBook имеет кодовое имя Brick? :

    18:59

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Alpha 3.0:

    17:20

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.9:

    16:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.1.55:

    16:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.534:

    16:05

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.6 Final:

    15:40

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.8.6 (Stable):

    15:15

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.3:

    14:50

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.10:

    14:25

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.10.2:

    14:00

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.0:

    13:35

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4863:

    13:10

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.47:

    12:45

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.9.0:

    12:20

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.63:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.2.1:

    11:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.06.6:

    11:05

    Утилиты: Volumouse v.1.60:

    10:40

    Утилиты: doPDF v.6.1.274:

    10:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 22\09\2008:

    09:50

    Настройщики: TweakRAM v.6.3.10.30:

    09:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 48:

    09:05

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.5.0.201:

    08:45

    Диагностика: System Spec v.2.65:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1018:

    08:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.17a:

    08:00

    О GeForce GTX 350 не знает никто, кроме… австралийских онлайн-магазинов:

    07:53

    Leica обновила цифровую дальномерную камеру M8:

    00:41

    Buffalo MediaStation — внешний и внутренний приводы для работы с Blu-ray на восьмой скорости:

    00:21

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018