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    20 сентября 2008

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.94:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.8 Beta:

    13:50

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2008.06c:

    13:25

    Palit Radeon HD 4870 1GB Sonic Dual Edition: оригинальный разгон и полный комплект выходов:

    13:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1443 Beta:

    13:00

    MSI готовит обновление линейки Wind, модели U91 и U120:

    12:53

    Серия ноутбуков ASUS N представлена официально:

    12:39

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 805 Beta:

    12:35

    LG поддерживает «настоящий» широкий формат, выпуская монитор W2261V-PF:

    12:18

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.091:

    12:10

    Суперкомпьютеры SiCortex демонстрируют наилучшие в отрасли показатели энергетической эффективности:

    12:00

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.6:

    11:45

    LaCie 4big Quadra предлагает пользователям до 6 ТБ дискового пространства:

    11:31

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.5.9.1299 Beta:

    11:20

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.7.2:

    10:55

    Объектив компактной камеры Canon PowerShot SX10 IS охватывает диапазон фокусных расстояний 25-560 мм:

    10:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.7.2:

    10:30

    ZOTAC выпускает серию видеокарт Synergy:

    10:29

    Коммуникатор HTC Touch Viva: скромно, но со вкусом:

    10:08

    Настройщики: XPlite/2000lite Professional v.1.9:

    10:05

    Открывалка для бутылок может одновременно быть USB-накопителем, а внешний HDD неплохо смотрится «в коже»:

    10:00

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.9.5 Beta:

    09:40

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.36:

    09:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 12:

    08:50

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.06.5:

    08:25

    Диагностика: TaskInfo v.8.1.0.270:

    08:00

    USB-накопитель... из макулатуры :

    06:45

    Eltrinex MobilePC — недешевый чешский нетбук с 320-ГБ винчестером:

    00:35

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