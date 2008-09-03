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    3 сентября 2008

    Mac OS X 10.5.5 приближается к релизу :

    21:52

    Sony обвинили в нарушении патента, связанного с Blu-ray:

    20:24

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.0 Build 1270:

    18:00

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.3 Build 1280 Beta:

    17:35

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.13:

    17:10

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.0:

    16:45

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.00:

    16:20

    ПРОМТ: новый немецкий переводчик для мобильных устройств:

    16:09

    Утилиты: Autoruns v.9.34:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.2.1:

    15:30

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.30:

    15:05

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.35:

    14:40

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.4:

    14:15

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.3.0:

    13:50

    GlacialTech Igloo 5063 — серия новых кулеров для процессоров LGA-775:

    13:32

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.21:

    13:25

    Staccato Ripcord2 — первое в отрасли 65-нм семейство однокристальных решений для UWB:

    13:11

    Графика: TwistedBrush v.15.53:

    13:00

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.854:

    12:35

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.0.3:

    12:10

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.7.0902:

    11:45

    Мультимедиа: SUPER 2008 Build 33:

    11:20

    Утилиты: MessenPass v.1.22:

    10:55

    Quanta сосредотачивается на разработке продуктов под собственной маркой, и это будут не ноутбуки:

    10:32

    AOpen представила продукт AME-100 — 2,5" контейнер для HDD с SATA-интерфейсом:

    10:31

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.4 Build 243:

    10:30

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.26:

    10:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1439 Beta:

    09:40

    Жесткие диски нетбуков увеличатся, а экраны — нет:

    09:20

    Диагностика: Dr.Hardware 2008 v.9.5.0d:

    09:15

    Подробности о картах AMD серий HD 4500 и HD 4300:

    09:09

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.177.92 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 сентября):

    08:25

    ASUS представила три версии карт на базе GeForce 9400 GT: EN9400GT/HTP/512M, EN9400GT/HTP/1G и бесшумную EN9400GT SILENT/HTP/512M:

    08:10

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2331 Beta:

    08:00

    Мини-ноутбук Everun Note обретает цену :

    01:01

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