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    22 сентября 2008

    AMD сменит схему названий CPU, введет 5-символьное обозначение:

    23:31

    Silicon Power Ultima 155 — флэш-карта и кардридер microSDHC в одном продукте :

    21:52

    SanDisk предлагает «музыкальные» карты памяти формата microSD — slotMusic:

    20:23

    Imation Apollo Expert и Pro — портативные, но емкие внешние накопители с удобным подключением:

    19:21

    SquirrelFish Extreme (SFX) — новый интерпретатор JavaScript для WebKit :

    18:57

    Apple отозвала сетевые источники питания iPhone 3G :

    16:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.91:

    15:55

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.91:

    15:30

    Графика: TwistedBrush v.15.56:

    15:05

    A-DATA X Series version 2.0 — память с хорошим охлаждением:

    14:41

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.10:

    14:40

    Shuttle выпускает D10, barebone со встроенным 7" дисплеем:

    14:39

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4376:

    14:15

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.1:

    13:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2545:

    13:25

    Microsoft и Cray создали суперкомпьютер стоимостью от 25 тысяч долларов:

    13:15

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.0 RC2:

    13:00

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.9:

    12:35

    Мультимедиа: Reaper v.2.5:

    12:10

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12285:

    11:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.9:

    11:20

    Настройщики: WinBubble v.1.76:

    10:55

    Утилиты: SUMo v.2.3.3:

    10:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (21.09.2008):

    10:05

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.86:

    09:40

    Незадолго до выпуска на рынок Intel меняет позицию касательно разгона процессоров Core i7:

    09:40

    Плата ASUS P5QPL-VM использует чипсет G41 и оснащена выходами DVI, D-Sub и DisplayPort:

    09:28

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.707:

    09:15

    Карточка Lexar Shoot-n-Sync: 2 ГБ памяти и адаптер Wi-Fi:

    09:15

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.311:

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 сентября 2008 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 сентября 2008 года):

    08:00

    Нетбук Samsung NC10 представлен официально:

    00:02

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