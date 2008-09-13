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    13 сентября 2008

    Кулеры OCZ Gladiator и Gladiator Max — выбор для самых горячих CPU :

    17:15

    Веб-браузеры: Flock v.1.26:

    16:30

    Перебежчик из Intel обвинен в краже секретной информации:

    15:28

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.5:

    15:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.472:

    14:40

    Настройщики: vLite v.1.2:

    14:15

    Первый взгляд на нетбук Toshiba NB105:

    13:51

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.13.1.157:

    13:50

    Swiftech MCW-NBMAX — ватерблок для северного моста плат ASUS Maximus II Formula и Rampage Extreme:

    13:40

    Ассортимент Panasonic пополнили два объектива стандарта Micro Four Thirds (Микро 4/3) :

    13:25

    Мультимедиа: Replay Music v.3.45:

    13:25

    Panasonic представила первую в мире фотокамеру стандарта Микро 4/3:

    13:08

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.46:

    13:00

    Thermaltake WB200 North Bridge — элемент СВО для охлаждения чипсета:

    12:44

    Новый GeForce GTX 260 с 216 шейдерными процессорами попадает в объектив фотокамеры:

    12:36

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.6:

    12:35

    Утилиты: Pfrank v.2.23:

    12:10

    Fujitsu подарила компоненты суперкомпьютеров историческому музею:

    12:05

    Sony Ericsson объявила дату выпуска и начала кампанию по продвижению XPERIA X1:

    12:04

    Microsoft анонсировала игровую мышь SideWinder X8 Mouse, в которой используется технология BlueTrack:

    11:45

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.0.513:

    11:45

    Peek, мобильное устройство для работы с почтой, появится в продаже на следующей неделе:

    11:34

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    11:20

    Семейство «скорпионов» WD пополнил винчестер Scorpio Blue: 500 ГБ в 2,5-дюймовом типоразмере:

    11:05

    Samsung SyncMaster 2443NW: 24" FullHD дисплей за 250 евро:

    11:03

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.4.386:

    10:55

    Sony предлагает ноутбук с приводом Blu-ray Disc и цветомузыкой по цене около $1000:

    10:45

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.71:

    10:30

    Мультимедиа: LameXP v.3.04:

    10:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 10:

    09:40

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.8:

    09:15

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6crh:

    08:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.176.31 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 44:

    08:00

    Lite-On выпустила внешние тонкие DVD-приводы eSAU208 и приводы потолще — EZDUB :

    00:16

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