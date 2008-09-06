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    6 сентября 2008

    Acer идет на рекорд по продажам ноутбуков; нетбуков Aspire One за квартал будет продано два миллиона штук:

    20:35

    Antec предлагает 250-мм USB-вентилятор для самого медленного компонента компьютера:

    20:10

    Ноутбук Dell Inspiron Mini 9 имеет встроенный 3G-модем и стоит от 99 долларов:

    14:36

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.31:

    12:10

    Конвертеры: VIDEOzilla v.2.8:

    11:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.60:

    11:20

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.0 RC1:

    10:55

    Линейка GPGPU-решений AMD дополнилась ускорителем FireStream 9250, который будет доступен в этом месяце:

    10:48

    Чего ждать от AMD в этом году?:

    10:39

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2542:

    10:30

    Sony отзывает более 400 тысяч ноутбуков:

    10:15

    Диспетчеры закачек: Lightning Download v.2.3:

    10:05

    В следующем году выйдет Atom с интегрированным GPU и контроллером памяти:

    09:59

    Утилиты: FastCopy v.1.84:

    09:40

    Концентратор USB в виде... аудиокассеты:

    09:32

    В ноябре AMD представит Athlon 2650e и Athlon X2 3250e — CPU для UVC-систем :

    09:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (05.09.2008):

    09:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.09.03:

    08:50

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.06:

    08:25

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.10:

    08:00

    Scythe Hard Disk Stabilizer x4 поможет тем, кому мало места для жёстких дисков:

    01:06

    Карты Sony Memory Stick PRO-HG Duo HX: подарок любителям экзотичных форматов:

    00:50

    Второе поколение SSD Patriot Warp имеет высокие скорости чтения и записи:

    00:36

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