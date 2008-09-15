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    15 сентября 2008

    Новые MacBook уже отправлены в магазины? :

    22:55

    iTunes 8 некорректно работает в Windows Vista? :

    21:14

    Apple выпустит апдейт внутреннего ПО Apple TV? :

    19:56

    Настройщики: Throttle v.6.15.9.2008:

    19:25

    Настройщики: PCBoost v.3.15.9.2008:

    19:00

    Настройщики: SuperRam v.5.15.9.2008:

    18:35

    Настройщики: PCMedik v.6.15.9.2008:

    18:10

    Настройщики: GameGain v.2.15.9.2008:

    17:45

    Carl Zeiss расширила выбор объективов для камер Canon EOS:

    17:20

    Утилиты: RegCool v.3.627:

    17:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4190:

    16:55

    Редакторы: AkelPad v.4.0.6:

    16:30

    Запись: Oront Burning Kit v.2.6:

    16:05

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.85b:

    15:40

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.1.1:

    15:15

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.6.1:

    14:50

    Чистильщики: HDCleaner v.3.152 Beta:

    14:25

    Настройщики: NiBiTor v.4.5b:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.3.0:

    13:35

    Софт для сотовых: Floola v.3.5.0:

    13:10

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.51:

    12:45

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 45:

    12:20

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.8.0.1:

    11:55

    Мультимедиа: aTunes v.1.10.0:

    11:30

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2209:

    11:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:40

    NEC присоединилась к IBM в разработке 32-нм чипов:

    10:30

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 2008 Build 64:

    10:15

    Настройщики: TweakNow PowerPack v.2.20:

    09:50

    Улучшенный GPU NVIDIA GeForce GTX 260 может создать производителям проблемы:

    09:47

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.0.532:

    09:25

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.698:

    09:05

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.8:

    08:45

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.6:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 сентября 2008 года):

    08:15

    Century выпускает концентратор USB с портом Ethernet:

    08:08

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 сентября 2008 года):

    08:00

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