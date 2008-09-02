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    2 сентября 2008

    Speed Download 5.0.6 — новая версия менеджера загрузок для Mac :

    19:46

    NEC LaVie C и J — ноутбуки с поддержкой Wireless USB и Blu-ray :

    19:36

    Новые акустические системы Creative:

    18:07

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5 Beta 5:

    18:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12024:

    17:35

    Intel: шесть новых системных плат:

    17:17

    Настройщики: NiBiTor v.4.5:

    17:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 42:

    16:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.7.1:

    16:20

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.09.01:

    15:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.2:

    15:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.5.8.1271 Beta:

    15:05

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.5:

    14:40

    Logitech: новые клавиатуры и беспроводной комплект:

    14:37

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.383:

    14:15

    Silicon Power: новая линейка USB-накопителей:

    14:07

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC5:

    13:50

    Brother представит свой прототип «электронной книги»:

    13:47

    Утилиты: doPDF v.6.1.271:

    13:25

    Утилиты: RegToy v.0.7.2.1:

    13:00

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2009 v.0.0.37:

    12:35

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1493 Beta:

    12:10

    ATEN: новый сервер последовательных устройств:

    12:09

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (01.09.2008):

    11:45

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.21:

    11:20

    Настройщики: nLite v.1.4.9:

    10:55

    Интернет и сети: Incredisoft Access Remote PC v.5.20:

    10:30

    Brando предлагает беспроводный микрофон в ретро-стиле:

    10:30

    Настройщики: RivaTuner v.2.10:

    10:05

    Настольная платформа AMD с поддержкой SATA Revision 3.0 появится во втором квартале будущего года :

    09:50

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:40

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    09:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:25

    CTL готовит к выпуску неттоп на базе Atom стоимостью $149 и выше:

    08:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 сентября):

    08:00

    SSD пока не готовы для серьезной работы, полагает аналитик :

    07:58

    Akhter LoCO2PC — дружелюбный к окружающей среде, All-in-One PC с низким потреблением энергии:

    07:37

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