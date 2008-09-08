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    8 сентября 2008

    EA выпустила Spore Origins для iPhone :

    23:23

    Apacer выпустила память для ноутбуков серии Acer Aspire One:

    23:19

    Nexus FLC-3000: симпатичный кулер для CPU дня сегодняшнего и завтрашнего :

    22:44

    Безопасность: SpyRemover v.3.05:

    16:45

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.16a:

    16:20

    Реальная цена на 10,2-дюймовый нетбук ASUS N10 и начало приема заказов :

    16:08

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.7.3:

    15:55

    GlacialTech представляет серию Igloo 7321 — кулеры для процессоров AMD:

    15:52

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.2.0.11:

    15:30

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0:

    15:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.5:

    14:40

    Медиаплееры: Evil Player v.1.26:

    14:15

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.1:

    13:50

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.0.0.113:

    13:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 08\09\2008:

    13:00

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2203:

    12:35

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.5.5 :

    12:23

    Настройщики: RegVac v.5.01.21:

    12:10

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 12083:

    11:45

    Утилиты: SUMo v.2.3.2:

    11:20

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.50:

    10:55

    Редакторы: RJ TextEd v.4.6:

    10:30

    В iPhone OS 2.1 появится «секретная» функциональность? :

    10:10

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.6:

    10:05

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.9.0:

    09:40

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.0.441:

    09:15

    AMD RV770LE создаст конкуренцию ускорителям NVIDIA в сегменте «около 150 долларов»:

    09:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    08:50

    Первые снимки полнокадровой DSLR, которую Sony представит через два дня:

    08:45

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 сентября 2008 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 сентября 2008 года):

    08:00

    Samsung хочет купить SanDisk:

    07:35

    Samsung: «Blu-ray осталось пять лет»:

    02:10

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