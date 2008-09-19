  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 сентября 2008

    Apple выпустила обновления профессиональных пакетов :

    23:29

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone :

    22:58

    В QuickTime 7.5.5 найдена уязвимость :

    20:45

    RIM обеспечит BlackBerry поддержкой Mac :

    20:28

    MSI EX630 — 16" ноутбук для аудио и видео:

    18:29

    AMD ставит знак равенства между Fusion и будущим; Fusion уже можно попробовать на своем ПК:

    15:27

    OCZ опять резко снижает цены на свои SSD серии Core :

    15:16

    Thermalright U120E Copper Limited Edition — три килограмма меди для горячего процессора:

    14:27

    Безопасность: WinPatrol v.15.9.2008.1:

    14:15

    Линейку компактных камер Canon PowerShot возглавил новый флагман, G10:

    14:12

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 47:

    13:50

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.602:

    13:25

    Утилиты: GParted v.0.3.9:

    13:00

    Резервное копирование: JaBack v.8.07:

    12:35

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.1.976:

    12:10

    «Эликсир памяти» для ноутбуков на платформе Intel Centrino 2 — модули Nanya Elixir DDR3 1066 SODIMM :

    11:55

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.6:

    11:45

    Безопасность: Deskman SE v.8.1.1:

    11:20

    Настройщики: Reg Organizer v.4.22 Beta 1:

    10:55

    Canon EOS 5D Mark II — 21,1-Мп DSLR с функцией видеосъемки в формате Full HD:

    10:33

    Утилиты: RegCool v.3.629:

    10:30

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.3:

    10:05

    19 октября Intel снова снизит цены на процессоры :

    10:01

    Мультимедиа: Free Video Dub v.1.4.2.1:

    09:40

    Планы Intel по выпуску микропроцессоров Core 2 и Core i7:

    09:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.9:

    09:15

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.384:

    08:50

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.4.0:

    08:25

    HD-монитор BenQ E2400HD оснащен входом HDMI 1.3 :

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018